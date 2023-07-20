Dursun Özbek: 20 senedir neredeydiniz kardeşim

Galatasaray sponsorluk anlaşmasının imzalandığı basın toplantısında başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ başkanı Erden Timur gündem hakkında açıklamalarda bulundu.





Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:





'Sponsor çalışmaları çok önemi'

"Transferde kur değişimleri bizi ciddi şekilde etkiliyor. Bundan dolayı sponsorluk çalışmaları çok önemli. Bu sene bunun farkındayız ve sponsorluk görüşmelerine çok önem veriyoruz. Bunun devamı gelecek. Çok sayıda sponsorla daha imza atacağız"





'40-50 Milyon dolar gelir kazanacağız'

"40-50 Milyon dolar sponsorluk geliri sağlamak istiyoruz. Bugüne kadar bunun %50'sini geçtik. Çok önemli projelerimiz var. Galatasaray, Türkiye'deki en büyük sponsorluk anlaşmasını yapacak. Yakında göreceksiniz. Açıklamaya korkuyoruz. Her transferimiz taklit edildiği gibi, her projemiz de taklit ediliyor. Sataşmalar oluyor."





1959 öncesi şampiyonluklar ve komisyon kurulması hakkında

"1959 öncesi şampiyonluklar için kurulun komisyon hakkında söyleyecek bir şey yok. İflas etmiş tüccar örneği ile cevap verdi. İflas eden tüccar, eski defterleri karıştırır ve eski alacağı var mı diye bakar... Son derece benzeşiyor. Olay çok net ve tartışmaya kapalı. 1959'dan itibaren deplasmanlı Türkiye Şampiyonası başlamış. 2001-2002'de '5 şampiyonluğa 1 yıldız' kararını TFF almış. Kurumlarda süreklilik esastır. Bu kararı Galatasaray değil, TFF aldı. Beşiktaş'ın iki sezonla ilgili başvurusu olmuş, iki şampiyonluk hakkı verilmiş. Kararlar verilmiş. 20 sene sonra bazı arkadaşların aklına bu geliyor! 20 senedir neredeydiniz? Kimse bu kararı değiştirme işien girmesin. TFF'nin kararı hukuksuz ve kendini inkar eden bir karar. Konuyla ilgili Tahkim'e gideceğiz. Bazı arkadaşlar futbolu saha dışına çıkarmakta son derece mahirler. M.Ö kaç şampiyonluk vardı? Türk futboluna 5 kuruşluk fayda getirmeyecek konuyu, gündeme koyduk. 3-5 sene de bunu tartışırız. Finansal krizi, Türk futbolundaki başarısızlıkları konuşan yok. Nedir? M.Ö şampiyonluklarım nerede"





'Yıldız konusu 5 kuruş fayda getirmez'

"Zordaysanız, bazen gündemi değiştirmek için harekete geçersiniz. Yıldız hareketi, bence buna yönelik. Zorda olanlar bunu deneyebilir. TFF'nin buna alet olmasını kınıyorum. Alınan kararlar varken, futbolu kaosa sokmanın, suni tartışma ortamı

yaratılmasının Türk futboluna 5 kuruş fayda getirmeyeceğine kanaatim tamdır"

Dursun Özbek'ten 5 yıldız açıklaması:



"Yahu 20 seneden beri neredeydiniz kardeşim? 20 senedir gündeme gelmeyen konuyu şimdi gündeme getiriyorsunuz." pic.twitter.com/exXtICLJ9I — SPOR (@yenisafakspor) July 20, 2023





Süper Kupa ne zaman oynanacak?

"TFF'nin neyi, nasıl düşündüğü konusunda fikir beyan etmek çok zor. 20 sene önce verilen kararı da değiştirmeye çalışıyorlar. Süper Kupa tarihi bellidir. Herhalde kafalarında bir şey vardır, bir bildikleri vardı. Bu nedenle sene sonuna ertelemişlerdir. Kendi kararları. Bu soruyu TFF'ye sorun"





Fikstür çekimi için ne diyeceksiniz? Yine Fenerbahçe ile son haftalarda içerde oynayacaksınız.

"Tarih tekerrürden ibarettir. Yazın bunu bir yere"









Erden Timur'un açıklamaları:

Cedric Bakambu ve Mauro Icardi ne zaman kontrolden geçer

"Mauro Icardi'nin eşiyle ilgili sağlık durumu var. Az kaldı, birkaç test var. Ondan sonra gelecekler. Cedric Bakambu için bir şey diyebilmem mümkün değil. İlk olarak boş olan yerleri dolduracağız. Transfer rakamları Suudi Arabistan etkisiyle arttı. Sabırlı olmalıyız. Farklı sponsorluklarla transferini sonlandıracağız 3-4 oyuncu daha var. Onlar da 2. Tur'dan önce olacak. Mauro'nun da gelişi, eşinin yapılacak testlerine bağlı"





Galatasaray oyuncu satışı yapılacak mı

"Bu sezon oyuncu satışı için Boey ve Nelsson için bir beklenti var. Biz satmak istemiyoruz. Bizim hedefimiz büyük. Sadece Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak değil. Kadromuzu belli ölçüde değiştireceğiz ama önemli ölçüde de korumamız gerekiyor"





Talisca ve Dominguez'e ilgi var mı

"Talisca ve Dominguez ile ilgimiz yok. Talisca'nın maaşı 10 milyon euro. Daha düşük maaş bütçesiyle olmasını isterdik ama şu anda böyle bir durum yok"





'Transferlerde yanlış şeyler yazılıyor'

"Sebastian Szymanski için 15 kere aradığım yazıldı. Benim mesajlarım var, "Biz bu rakamlara çıkamayız' demişim. Menajeri de bu asılsız iddialar yüzünden açıklama yapmak durumunda kaldı. Bazen Galatasaray'a yazılan oyunculara bakıyorum... Hangi takıma gidecekse, onlar yazdırıyor. Bunu belli etmeden yapsınlar. Kulüpler bilerek yapıyordur demiyorum. Sosyal medyada mutlaka birileri bir şeyleri planlı yapıyor. Kulüplerle ilgisi vardır demiyorum"



















