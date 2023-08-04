Dursun Özbek: "Galatasaray bir yıldızlar kulübü oldu"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bir mağaza zincirinin genel merkezine ziyarette bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Özbek, “Bana da böyle taraftarlarımızın olduğu, camiamızın içinde böyle insanların olması gurur veriyor. Özellikle bu davete severek geldim. Galatasaray’a başkan olduğumdan beri iki şeyi savunuyorum. Galatasaraylılar bir araya gelmeli, tek yumruk olmaları gerekiyor. Bu sayede hem taraftarlarımıza hem de camiamıza büyük desteği nasıl üretebiliriz, bunun peşindeyim. Ziyarete geldim, Murat ve Tuncay Beyle çok keyifli bir görüşmemiz oldu. Maksadımız Galatasaray’a fayda üretmek. Büyük Galatasaray ailesini bir araya getirmek. Benim görevim budur. Bugünde bu manada bir görüşme yaptık. Galatasaray’da böyle bir taraftarı ve destecisi olmasından gurur duyacak. Benim ziyaretimin de sebebi buydu” dedi.





“Sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da bu vizyonu sürdüreceğiz”

Sponsorluklarla ilgili basın mensuplarına açık tanıtımlar yaptıklarını aktaran Özbek, “Galatasaray’ın tarihinde bu zamana kadar görülmemiş bir sponsorluk geliri oldu. Stat ismi olsun, forma olsun, formanın diğer kısımları olsun. Çok büyük sponsorlarımız var. Geçen seneye kıyasla sponsor gelirlerimiz 15-20 misli büyütmüşüz. Bu konular Tuncay ve Murat Bey gibi, Galatasaray’ı yürekten seven ve katkıda bulunmak isteyenlerin, kurumların ve kişilerin talebi üzerine oluyor” dedi.





“Benim görevim, Galatasaray ailesini bir araya getirmek”

Galatasaray çatısı altında bir güç oluşturmanın başkan olarak görevi olduğunu ve bu sezon yaklaşık olarak 50 milyon Euro sponsorluk gelirine ulaşacaklarını söyleyen Dursun Özbek, “Biz Galatasaray’ız. Benim görevim, Galatasaray ailesini bir araya getirmek. Ama onların katkıları da çok önemlidir. Bizim bu seneki sponsorluk gelirimiz, çalışmalarımı devam ediyor olmasına rağmen tahminen 50 milyon Euro seviyelerine olacak. Buna bağlı olarak da sportif aktivitelerinden futbol ve diğer amatör branşlarda en büyük yarışmacılardan olacağız. Sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da bu vizyonu sürdüreceğiz. Avrupa deyince akla sadece Galatasaray geliyor. Avrupa‘da en yakın zamanda kupa kazanıp, bunun kutlamasını da stadımızda yapmayı planlıyoruz. Gururla başarıları kutlayacağız” diye konuştu.





“Galatasaray bir yıldızlar kulübü oldu”

Sezonun başında olduklarını ve transferinde devam edeceğini söyleyen Özbek, “Dolasıyla takıma dün ki maçta bakarsanız, yeni transferlerimiz oynamadı. Onların katkılarıyla birlikte, geçen sene gösterilen başarıda daha fazlasının bu sezon gösterileceğini düşünüyorum. Çok önemli transferler yaptık. Galatasaray bir yıldızlar kulübü oldu. Oyuncularımız Avrupa seviyesinde talep görüyor. Ama biz kulübün omurgasını tutmak suretiyle, futbol takımının bu senede başarısı için elimizden geleni yapıyoruz. Daha lig başlamadı, hafta sonu başlayacak. Lige iyi bir şekilde başlayıp, iyi de bitireceğiz” şeklinde konuştu.





Başkan Özbek, desteklerinden dolayı Galatasaray taraftarına teşekkürlerini ilettiğini aktararak, “Taraftara teşekkür ediyorum. Geçen seneki destekleri çok muhteşemdi. Sponsorlarımız var, onların desteği de çok önemliydi. Fakat burada en büyük teşekkürü taraftarımız hak ediyor. Her maç stadımızda 50 bin kişiye oynadık. Anadolu’ya gittiğimizde de stadyumlarda Galatasaray taraftarı çoğunluktaydı. Onlara buradan tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde konuşmasını sonlandırdı.







