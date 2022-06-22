Dursun Özbek konuşuyor

Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu haziran ayı olağan toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Başkan Dursun Özbek'in toplantıda yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"39. başkan olarak burada bulunuyorum"

"Değerli Galatasaraylılar! Bugün burada Galatasaray'ın 39. başkanı olarak bulunuyorum. Beni seçtiğiniz için tüm üyelerimize teşekkür ederim. Bu göreve layık olmak için elimizden geleni yapacağız."

"Çok güzel bir takım kuracağız"

"Futbolu dizayn etmek için, daha önce de çalıştığım Cenk (Ergün) kardeşimle bir sözleşme yaptık. Transferlerimize başlıyoruz. Seçim öncesinde de çalışmamız vardı. Hiç endişe etmeyin, çok güzel bir takım kuracağız. Kombinelerimiz satışa çıktı. Kombinelere ilgi göstermeniz bizim için önemli."

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"Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum"

"Galatasaray Adası eskisi gibi dokunulabilir bir yer olmaktan çıkıyor. Desteklerinden ötürü Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımız Murat Kurum'a büyük bir teşekkür gönderiyorum."