Dursun Özbek: "Transferlere başlıyoruz"

Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu haziran ayı olağan toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirildi.
Başkan Dursun Özbek, toplantıda önemli mesajlar verdi. Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"39. başkan olarak burada bulunuyorum"
- "Değerli Galatasaraylılar! Bugün burada Galatasaray'ın 39. başkanı olarak bulunuyorum. Beni seçtiğiniz için tüm üyelerimize teşekkür ederim. Bu göreve layık olmak için elimizden geleni yapacağız."
"Çok güzel bir takım kuracağız"
- "Futbolu dizayn etmek için, daha önce de çalıştığım Cenk (Ergün) kardeşimle bir sözleşme yaptık. Transferlerimize başlıyoruz. Seçim öncesinde de çalışmamız vardı. Hiç endişe etmeyin, çok güzel bir takım kuracağız. Kombinelerimiz satışa çıktı. Kombinelere ilgi göstermeniz bizim için önemli."
"Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum"
- "Galatasaray Adası eskisi gibi dokunulabilir bir yer olmaktan çıkıyor. Desteklerinden ötürü Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımız Murat Kurum'a büyük bir teşekkür gönderiyorum."
"2 milyar 250 milyon TL gelir"
- "Riva'da inşaat devam ediyor. İnşa edilen veya önümüzdeki iki senede inşa edilecek 750 villa var. Bu 750 villanın 150'si Galatasaray'ın malı. Kaba hesapla 15 milyon TL diyorum. 150'yi 15'le çarpınca 2 milyar 250 milyon TL para oluyor. Hiç kimse bunu eğip bükmesin. Riva'da bir de orman arazimiz var. Yaklaşık 200 dönüm burası. Orman evleri, hobi evleri gibi evler yapılıp satışa çıkarılacak. Orman arazisini Emlak Konut'a geliştirmek üzere devrettik. Emlak Konut geliştirmekten vazgeçirse devredilecek bize. Riva iki sene içinde nakde dönecektir. Büyük fayda devşirecektir Galatasaray'a. TFF ve bankalarda hep 'Mali durumu en iyi takım Galatasaray' diyorlar. İşte bu yüzden Galatasaray. Hiç böyle düşündünüz mü?"
"Sportif faaliyetlerden elde edilen paralar yetmiyor"
- "Riva benzeri bazı arazileri İstanbul'da satın almak istiyoruz. Bunu Emlak Konut ile konuştum. Parasını verip, alacağız. Emlak geliştirme firması değiliz. Ancak mali yapımızı düzeltmek zorundayız. Sportif faaliyetlerden elde edilen paralar yetmiyor."
Bankalar Birliği Anlaşması
- "Ziraat Bankası Genel Müdürü'ne söyledim. 'Bankalar Birliği Anlaşması'ndan çıkacağız' dedim. 'Nasıl olacak o iş? dedi. Halledeceğimi söyledim. Bu prangadan kurtulmak son derece olası."
- "Galatasaray, 4 büyük kulüp içinde mali durumu en iyi olan kulüptür. Bütün bankacılar bunu söylüyor. İnsan bunu duyduğunda gururlanıyor."