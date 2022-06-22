Dursun Özbek: "Transferlere başlıyoruz" Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer çalışmalarıyla ilgili, "Seçim öncesinde de çalışmamız vardı. Hiç endişe etmeyin, çok güzel bir takım kuracağız" dedi.

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