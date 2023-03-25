Dursun Özbek konuşuyor

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen sarı-kırmızılıların yıllık olağan genel kurul toplantısında başkan Dursun Özbek, kulüp gündemine ilişkin konuşuyor.





Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





Deprem bölgesine yapılan yardımlar





"Bugüne kadar 100 tır dolusu insani yardım malzemesini bölgeye ilettik. Depremzedelerin bölgeden nakledilmesi için 25 otobüsü bunun için organize ettik. Bin depremzedenin bölgeden ayrılmasını sağladık. Deprem sonrası bölgeye gittik. Öncelikli konteyner, devamında da kalıcı konut ihtiyacının çok önemli olduğunu gördük. Toplam 500 konteyner kentlerimizin üretimi hızla devam etmektedir. Bu kentleri Nef Vakfı iş birliğiyle Maraş, Antep ve Adıyaman'da kuracağız. Beraberce bin konteyner olacak. 500'ü bizim tarafımızdan geri kalanı Nef Vakfı tarafından sağlanacak."





"Mayıs ayları bizimdir"





"Futbol takımımız lider durumda. Sezon başında planladığımız hedeflere doğru ilerliyoruz. Bu kadro geçmiş dönemlere çok yakın maliyetlerle kurulmuş bir kadrodur. Okan hocamıza, ekibine ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Galatasaray'ı tanıyan herkes çok iyi bilir, mayıs ayları bizimdir. Bir an bile konsantrasyonumuzu kaybeden tüm taraftarımızla birlikte şampiyonluğa yürüyeceğiz."





"Bizi saha dışına çekmeye çalışıyorlar"





"Çok dikkatli olmamız gereken konular var. Kulübümüz ve futbol takımının başarılı gidişatı bazılarının tadını kaçırmış durumda. Görüyoruz ki, her şeyi planlamışlar. Ama geçen sene ligi 13. sırada bitiren takımın bu sene bu başarıyı elde edebileceğini hesaplamamışlar. Galatasaray'ın gücünü hafife aldıkları için şimdi bizi saha dışına çekmeye, rekabeti aşağıya indirmeye çalışıyorlar."





"Doğruları söylememizden korkmayın"





"TFF, sosyal medyada yaptığımız ve sadece eleştiri içeren bir açıklama nedeniyle bana 21 gün hak mahrumiyeti ve ilaveten para cezası verdi. Onlara tavsiyem şu; bizim doğruları söylememizden korkmayın. Doğru ve adaletli olan her zaman kazanır. Biz Türk futboluna herkes için adaleti doğruları söyleyerek getireceğiz. Bu bizim andımızdır."



