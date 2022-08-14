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Dursun Özbek: Nelsson'u satmayı düşünmüyoruz

Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Giresunspor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nelsson için Sevilla'dan teklif aldıklarını fakat satmayı düşünmediklerini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dursun Özbek: Nelssonu satmayı düşünmüyoruz
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, NEF Stadı'nda Bitexen Giresunspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takım bu sezon ilk kez kendi seyircisi önünde sahne alırken, mücadeleyi 1-0 kaybetti. Giresunspor'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Borja Sainz kaydetti.

Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nelsson için Sevilla'dan teklif aldıklarını fakat satmayı düşünmediklerini söyledi. Başkan Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Daha iyi olacağız"

"İstenmeyen bir mağlubiyet. Sezon başında olabilecek şeyler bunlar. Eksik kalan yönlerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki haftaya konsantreyiz. Daha iyi olacağız."

"Satmayı düşünmüyoruz"

"Nelsson için Sevilla'dan bir teklif var. İstediğimiz rakam gelmediği sürece satmayı düşünmüyoruz."

  • "Dikkatli olmamız gerekiyor"
  • "Abdulkerim önemli bir oyuncumuz. Oyun içinde bu tip hatalar olabilir. Bundan sonra daha dikkatli olmamız gerek."

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