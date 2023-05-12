Dursun Özbek: "Stuttgart ile depremzedeler yararına maç yapacağız"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bir iş birliği anlaşması için düzenlenen basın toplantısında konuştu. Depremzedeleri unutmadıklarını ifade eden Özbek, çeşitli organizasyonlar düzenleyeceklerini söyledi. Başkan Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:





"Volkan Demirel ile konuştum"

"Federasyona gittiğimde Volkan Demirel ile karşılaştım. Biz gelip Hatay'da oynayalım dedim. Volkan, 'Başkanım sporcularımızın hepsi gitti' dedi. Dedim sporcu olmasa da birilerini bul, Hatayspor formasını giydir. Biz orada bir gösteri maçı gibi, dostluk maçı gibi oynayalım demiştim. Hatayspor'un başkanı da oradaydı. Onlar da buna sıcak bakıyor. Bunu geliştiriyoruz."





"Stuttgart ile maç yapacağız"

"Stuttgart ile maç yapacağız, takımı oraya götüreceğim. Elde edilen gelirler de deprem bölgesine yaptığımız yardımlarda kullanılacak."





"Bütün kulüplere çağrı yapıldı"

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, depremzede çocukları bölgeden almış, İstanbul'a getirmiş. Bütün kulüplere çağrı yapıldı. Oyuncularınızdan bazılarını getirin, bu çocuklarla karma bir maç yapalım, moral ve motivasyon olsun dediler. Ne yapacaktık? Galatasaray olarak oraya gelmeyiz mi diyecektik? Galatasaray, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur ve bunun getirdiği bazı şeyler var. Oradaki çocukların sevinçlerini görmüşsünüzdür. Televizyonda gördükleri futbolcularla beraber top oynamaları, futbolculara sarılmaları... Galatasaray, Türkiye'dir. Türkiye'nin acıları, Galatasaray'ın da acılarıdır. Kulüpteki herkes, bu acılara dertlenmek zorundadır."





"Önemli bir oyuncu"

Mauro Icardi önemli oyuncumuz. Geleceğiyle ilgili görüşlerimi başka bir toplantıda açıklarım. Bugün konumuz deprem bölgelerinin yaralarının sarılması. Sayfanızda en büyük yeri buna ayırın."































