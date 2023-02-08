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Spor

Dursun Özbek: "Yaraları saracağız ama acısı hep içimizde kalacak"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

09:48 . 8/02/2023 Çarşamba
AA
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve sarı-kırmızılı yöneticiler, depremzedeler için başlattıkları yardım kampanyasının Nef Stadı'ndaki merkezinde incelemelerde bulundu.


"Çok acı"

Kulüp televizyonuna konuşan Özbek, yardım kampanyalarına yoğun ilgi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gelen yardımın haddi hesabı yok. Çalışmaya gönüllü gelenlerin haddi hesabı yok. Türk milletinin bu büyük karakterinden dolayı çok gururluyum. Mümkün olduğu kadar depremzedelere ulaşmaya çalışıyoruz. Erden Timur Bey orada. Biz de buradan tırlarla malzemeleri depremzedelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Allah oradakilere sabır versin. İklim koşulları da çok fena. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine de büyük sabır diliyorum. Çok acı. Duygularımı tarif etmekte zorlanıyorum. Allah bir daha milletimizin başına böyle bir felaketi vermesin."


"Yaraları saracağız ama acısı hep içimizde kalacak"

Dursun Özbek, yardım merkezlerinde 7-8 tırlık daha malzeme olduğunu anlatarak, "Boyuna da geliyor. Yaraları saracağız ama acısı hep içimizde kalacak. Tük milletinin başı sağ olsun. Bölge insanına, onların yanında olduğumuzu, elimizden gelen her şeyi yapacağımızı söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.



#DEPREM
#Dursun Özbek
#Galatasaray
13 dakika önce
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Dursun Özbek: "Yaraları saracağız ama acısı hep içimizde kalacak"
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