Dursun Özbek'ten Djiku ve Icardi yorumu: Tokat göndermesi

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelede yaşanan pozisyonlar sosyal medyaya damga vururken, en çok konuşulan olaylardan birisi de Djiku ile Icardi arasında yaşanan pozisyondu. Bu pozisyonda Djiku'nun, Icardi'ye faul yaptığı ve penaltı olması gerektiği iddia edilirken, hakemin VAR'a gitmemesi tepkilere neden oldu.





"Sağ kroşe vurdu"

Derbide yaşanan pozisyonlarla ilgili konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, çok açık bir faul olduğunu söyledi. Özbek, "Dün çok güzel bir maç olmadı. Icardi'ye yapılan penaltı pozisyonu maça damga vurdu. Djiku, Icardi'ye sağ kroşe vurdu. Maç 26 kamerayla çekildi. 26 kameranın 26'sı VAR'ın önüne gitti mi, gitmedi mi?" ifadelerini kullandı.





Özbek'ten tokat göndermesi

Başkan Dursun Özbek açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:





"Geçmişte bazı futbol paydaşlarımızın çağrıları vardı, ‘Tokatlayın' diye herhalde Djiku bu mesajı tam anlayamamış. Saha içinde de bunu uygulamaya kalktı. Galatasaray-Fenerbahçe maçları dünyanın önemli maçları arasında. Peş peşe gelmesi pek iyi değil. Derbinin bir lezzeti olması lazım. Arabistan'da Fenerbahçe ile oynayacağız. Buradaki maçtan daha iyi bir maç olacağını düşünüyorum"











