Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye yanıt: "Kınıyorum"

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün yeni üyelerinin Galatasaray Lisesi'nde beratlarını aldıkları törenden önce basın mensuplarına açıklamada bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) aleyhlerine verdiği kararla ilgili dün bir açıklama yaptığını hatırlatan Özbek, "PFDK'nin vermiş olduğu haksız kararlar hakkında bir açıklamada bulundum. Bu sadece Galatasaray Kulübüne yapılan haksızlıklarla ilgili değil, genelde Kulüpler Birliği Vakfındaki arkadaşların birçoğunun PFDK'nin kararlarıyla ilgili itirazları var. Haksızlıkları onlar da dile getiriyorlar. Biz de bunu dile getirdik. Özellikle Galatasaray için yapılan haksızlıkların ardı arkasının kesilmediği ve bunun son bulması için bir açıklamaya ihtiyaç oldu." diye konuştu.





"Seviyesi tartışılacak bir açıklama"





Dursun Özbek, futbolda herkes için adalet istediklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Yaptığımız açıklamada PFDK'nin adaleti sağlaması gereken bir kurum olduğunu vurguladık ama bazı kulüpler bunu kendi üzerlerine aldılar ve yakışmayacak, seviyesi tartışılacak bir şekilde. Özellikle Galatasaray Sportif AŞ'deki başkan vekilime hitabet tarzlarını kınıyorum. Türk sporunda bu tip seviyesizliklere ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum. Biz yaptığımız açıklamalarda, duruşumuzla her zaman futbolda herkes için adaleti isteyen bir kulübüz. Onun için de o açıklamayı zaruri gördük. Futbolun sahada oynanması gerektiğini defalarca söylüyoruz. Bunun için de futbolu sahada oynamaya devam edeceğiz. Nitekim ilgili kulübe, geçen hafta yaptığımız maçta gereken cevabı vermiştik. Bugün de taraftarımızla beraber yine sahadayız. Onlara da PFDK tarafından büyük bir haksızlık yapıldı. Galatasaray'ın büyük taraftarı herkese korku veriyor. Bugün sahada gereken cevabı ilgililere vereceğiz. Bir deyiş vardır, 'yel kayadan toz alır'. Biz de kaya gibi Türk futbolunda varız, Türk futbolunun en önemli kurumuyuz. Artık masada, sahada adaletin gelmesi lazım. Artık üslubumuza dikkat etmemiz lazım. Artık sevgi iklimini Türk futboluna getirmemiz lazım."





"Hitabet tarzını gördünüz"





Kulüpler Birliği Vakfında bütün kulüplerle zaman zaman bir araya geldiklerini vurgulayan Özbek, "Orada kullanılan üslup ile basına yapılan açıklamalar çok farklı. Başkan Vekilim Erden Timur'a yapılan açıklamayı gördünüz. Hitabet tarzını da gördünüz. Bana yapılan hitabet tarzını da görüyorsunuz. Biz hiçbir zaman bu seviyeye inmeyeceğiz. İnmeyiz. Galatasaray'ın duruşu böyle bir duruş değil. Başkaları sadece kendileri için adalet isteyebilirler ama biz Türk futbolu için, herkes için adalet istiyoruz." ifadelerini kullandı.





"Her hafta üzerine koyarak geliyoruz"





Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 11 maçlık galibiyet serileriyle ilgili olarak "İyi bir takımız. Her hafta üzerine koyarak geliyoruz. Her maçta taraftarımıza büyük keyif veriyoruz. Bu devam edecek. Galatasaray kendi misyonuna yakışır şekilde sahada mücadelesini verecek. Galatasaray Kulübü, Türk sporunun en önemli kulübü. Ne söylersen söyle, ne yaparsan bu değişmez. Yel kayadan ancak toz alır." değerlendirmesinde bulundu.





Sarı-kırmızılı taraftarların bu akşam Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçta da stattaki yerlerini alacağını aktaran Özbek, "Galatasaray taraftarıyla bütünleştiği zaman başarı kaçınılmaz. İstatistiklere bakın, en büyük doluluk Galatasaray'da. Her maçı 45-50 bin kişiye oynuyoruz. 25 bin kişiyi seyirden men ettiler ama bugün yine 50 bin kişiye oynayacağız. İşte Galatasaray'ın büyüklüğü bu. Bu yönüyle de rakiplerine korku veriyor." şeklinde görüş belirtti.







