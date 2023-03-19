Dursun Özbek'ten Lale Orta açıklaması: İnanamadım

Dursun Özbek ve Lale Orta
Dursun Özbek, MHK Başkanı Lale Orta'nın yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yaptığı ve maçlar sırasında VAR Merkezi'ne girdiği iddialarıyla ilgili soruya cevap verdi.
İddiaları duyduğunda büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun konuyla ilgili gereğini yapacağını düşündüğünü söyledi.
Dursun Özbek, "Lale Orta ile ilgili olan konuya inanmadım. Ancak dün akşam bazı demeçleri okuyunca hayretler içinde kaldım. Kurumların gereğini yapacağını düşünüyorum. Biz gereken açıklamayı dün yaptık" diye konuştu.