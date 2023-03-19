Dursun Özbek'ten Lale Orta açıklaması: İnanamadım

Dursun Özbek, MHK Başkanı Lale Orta'nın yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yaptığı ve maçlar sırasında VAR Merkezi'ne girdiği iddialarıyla ilgili soruya cevap verdi.

Dursun Özbek, "Lale Orta ile ilgili olan konuya inanmadım. Ancak dün akşam bazı demeçleri okuyunca hayretler içinde kaldım. Kurumların gereğini yapacağını düşünüyorum. Biz gereken açıklamayı dün yaptık" diye konuştu.