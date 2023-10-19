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Spor

Dursun Özbek'ten Okan Buruk açıklaması: Anlaşma yaptık

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'un sezon sonu bitecek sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşma sağladıklarını açıkladı.

14:27 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Dursun Özbek & Okan Buruk

Dursun Özbek & Okan Buruk

Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un idman öncesi doğum günü kutlandı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, 50 yaşına giren Buruk'u tebrik etti.


Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Özbek, "Hem Galatasaray için hem de Okan Buruk için iyi bir gün. Hocamın doğum gününü kutluyorum. Erken yaşta futbolu bıraktı. İstese daha fazla oynayabilirdi. Hem doğum gününü kutladık hem de bu sene yapacağımız anlaşmayı yaptık. Galatasaray'a verdiği emeklerden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Hocam Galatasaray'a yakışan bir insan" diye konuştu.


Dursun Özbek'e teşekkür eden Okan Buruk ise iu ifadeleri kullandı:


"16 aydır beraberiz. Çok güzel günler geçirdim. Ondan önceki 16 ayım biraz zor geçmişti. Hayatta her şey başarı değil. Dünya üzerinde hepimizi üzen gelişmeler de oluyor. Önce barışın olduğu bir dünya diliyorum. Her şey kazanmak değil. Hayatta sağlık ve yaşam kalitesi önemli. Bizim de hizmet ettiğimiz ve bizden başarı bekleyen taraftarımız var. Bunu da çok iyi şekilde başardık. Benim isteğim aynı performansı hep birlikte devam etmek. Kazandıkça bu performansımız devam edecek zaten."






#Galatasaray
#Okan Buruk
#Dursun Özbek
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