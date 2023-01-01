Dursun Özbek'ten PFDK'ya sert sözler: Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor

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Dursun Özbek
Dursun Özbek, yaptığı açıklamada, PFDK'nin Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile oynadıkları maçtan sonra aleyhlerine verdiği kararların hakkaniyetten uzak olduğunu savundu.
PFDK, Atakaş Hatayspor maçında çirkin ve kötü tezahürat eyleminin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesi gerekçesiyle Galatasaray'ın 100 bin lira para cezasına çarptırılmasına, ayrıca 40 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki maç için bloke edilmesine karar vermişti.