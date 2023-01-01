Dursun Özbek'ten PFDK'ya sert sözler: Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor

"Şunu kimse unutmasın, bugüne kadar Galatasaray taraftarının sesini kesecek herhangi bir güç olmadı, bundan sonra da olamaz. Biz, yarın tüm taraftarlarımızla kenetlenmiş bir şekilde Ali Sami Yen'de olacağız ve daha gür bir sesle takımımız için bağıracağız. Karşımızdaki bu ahlaksız ittifakı da yıkacağız. Sonunda iyi olanlar kazanacak. Biz, Türk futboluna herkes için adaleti, bunlara rağmen getireceğiz."