Dursun Özbek'ten Süleyman Şahin'e ziyaret

Dursun Özbek, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Süleyman Şahin'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Dursun Özbek, başkanlık görevine getirilen Süleyman Şahin'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.