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Dursun Özbek'ten Süleyman Şahin'e ziyaret

Dursun Özbek'ten Süleyman Şahin'e ziyaret

11:262/05/2025, Cuma
AA
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Dursun Özbek, Süleyman Şahin'e forma hediye etti.
Dursun Özbek, Süleyman Şahin'e forma hediye etti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Süleyman Şahin'i ziyaret etti.

Dursun Özbek, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Süleyman Şahin'e bir ziyaret gerçekleştirdi.


Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Dursun Özbek, başkanlık görevine getirilen Süleyman Şahin'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.


Federasyonun gelişimi hakkında değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede Özbek, Şahin'e yeni görevinde başarı diledi.


Galatasaray camiası adına iyi dileklerini ileten Özbek, Şahin'e Galatasaray forması hediye etti.




#Galatasaray
#Dursun Özbek
#Süleyman Şahin
#Türkiye Kayak Federasyonu
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