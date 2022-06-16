Dursun Özbek'ten teknik direktör açıklaması: "Kısa süre içerisinde açıklayacağız"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki başkanlık seçimi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Aday olan Mehmet Büyükekşi'yi desteklediklerini belirten Özbek, teknik direktör konusu ve yabancı kuralıyla ilgili sorulara da cevap verdi.

A Spor'a konuşan Dursun Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Büyükekşi'den şüphemiz yok"

"Mehmet Büyükekşi başkanı destekliyoruz. Mehmet Büyükekşi'nin iyi niyetinden ve şeffaflığından şüphemiz yok. Mehmet Büyüekşi, hem hazırlığı yönünden hem de olaylara yaklaşım açısından oldukça pozitif. Kulüplerin yapması gereken de ona destek olmak. Mevcut sorunların içinden çıkmanın tek yolu beraber aynı potada erimekten geçiyor."

"Yeni hocayı birkaç güne açıklayacağız"

"Teknik direktör konusunda çalışmalarımız sürüyor. Kısa süre içerisinde açıklayacağız. Yerli veya yabancı olacağını açıkladığımızda görürsünüz."

"Yabancı statüsü bir sene daha böyle devam etmeli"

"En az 1 sene daha önceki yabancı statüsü devam etmeli. Adaptasyon kolay değil, yapılan kontratlar var. Yabancı havuzu kulüpler için önemli. 1 sene daha böyle devam ederse kulüpler rahat nefes alacaktır diye düşünüyorum."