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Spor

Dursun Özbek'ten Zaniolo ve Icardi için transfer mesajı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Zaniolo ve Icardi’nin Galatasaray için çok önemli futbolcular olduğunu belirterek, “Futbol dünyası içinde transferler, gelmeler, gitmeler mümkün. Sezon sonunu görmek lazım. Bu tip futbolcuların Galatasaray’da kalması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

19:15 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Dursun Özbek - Galatasaray Başkanı

Dursun Özbek - Galatasaray Başkanı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Konyaspor maçı öncesi Konya Galatasaraylılar Derneği’ni ziyaret etti. Balkan Dursun Özbek’i Dernek Başkanı Cihat Poçan, Dernek Onursal Başkanı Sıtkı Korkmaz ve taraftarlar karşıladı. Daha sonra derneği gezen Dursun Özbek burada Galatasaraylılar ile bir süre sohbet etti.

“Konya’nın kalemiz olduğunu düşünüyorum”

Dernek ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, “Konya’ya geldik. Konyaspor ile bugün bir lig maçımız var. Buradaki derneğimizi ziyaret ettim. Galatasaraylılar ile biraz sohbet ettik, dertleştik. Projelerimizi anlattık onlara. Hepsine teşekkür ediyorum, bize büyük ilgi gösteriyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah bu ilgi giderek büyüyecek. Konya’nın da bizim kalemiz olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Jesus’un sarf ettiği sözler hakkında bir şey söylememiz doğru olmaz”

Özbek, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un maçların sahada kazanılmadığını iddia ettiği açıklamaları üzerine, “Jesus önemli bir kulübün, bizim ebedi dostumuz, ezeli rakibimiz olan kulübün antrenörü. Dolayısıyla yorumları hakkında, sarf ettiği sözler hakkında bizim bir şey söylememiz doğru olmaz. Elbette ki ifade ettiği şeylerle ilgili merciler, ilgili kişiler gerekeni yapacaklardır diye düşünüyorum. Bizim bu konuda yorum yapmamızın doğru olmadığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"Zaniolo ve Icardi’nin Galatasaray’da kalması için elimizden geleni yapacağız”

Özbek, Zaniolo ve Icardi’nin transfer söylentileri hakkında ise, “Zaniolo bizim kontratlı futbolcumuz. Dolayısıyla 4 yıl daha Galatasaray’a hizmet edecek. Çok önemli bir futbolcu. Galatasaray’ın planlaması içinde olan bir futbolcu. Tabii futbol dünyası içinde transferler, gelmeler, gitmeler mümkün. Sezon sonun görmek lazım. Ne olup bittiğine bakmak lazım. Icardi de çok önemli bir futbolcu. Galatasaray’a büyük emek veriyor şu anda. Sezon sonunu beklemek lazım. Elbette ki taraftarların bu futbolcularla ilgili memnuniyetini görüyorum. Biz de buna ilgisiz değiliz. Ama Galatasaray’ın imkanları çerçevesinde tabii ki bu tip futbolcuların Galatasaray’da kalması için biz de elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.


#Galatasaray
#Jorge Jesus
#Dursun Özbek
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