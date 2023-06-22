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Spor

Dursun Özbek'yen TFF'ye: Her türlü yardıma hazırız

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurullarının seçiminde hassas olduklarını söyledi.

16:16 . 22/06/2023 Perşembe
AA
Mehmet Büyükekşi - Dursun Özbek

Mehmet Büyükekşi - Dursun Özbek

Ankara'da JW Marriott Hotel'de gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda gazetecilere konuşan Özbek, yeniden başkan seçilen Mehmet Büyükekşi ve yönetim kuruluna başarılar diledi.


Yeni yönetimin 4 yıl boyunca güzel bir performans sergileyeceğini belirten Özbek, şöyle konuştu:


"Galatasaray Spor Kulübü de seçilen bu yönetime yardımcı olmak için elinden geleni yapacaktır. Tabii buradan söylemem gereken bir kaç husus var. Sayın Büyükekşi ile geçtiğimiz bir sene beraber çalıştık. Dolayısıyla o yönetim esnasında Sayın Büyükekşi bir sene boyunca birçok tecrübe edindi. O tecrübelere bağlı olarak önümüzdeki 4 yıl performansının daha yüksek olacağını, daha iyi bir yönetim göstereceğini düşünüyorum. Hem deneyimli hem de bazı hatalar olduysa bundan da ders alınmış olması lazım."


Seçimin tamamlandığını ve bundan sonra kurulların oluşturulacağını vurgulayan Dursun Özbek, şunları kaydetti:


"Galatasaray’ın en büyük hassasiyeti, oluşturulacak kurullarda. Özellikle Profesyonel Disiplin Kurulunun (PFDK) oluşması, Merkez Hakem Kurulunun (MHK) oluşması üzerinde Galatasaray çok hassas. Çünkü geçmişte sadece Galatasaray değil, bütün takımlar bu iki kurumun performansıyla ilgili son derece şikayetçiydi. Galatasaray da şikayetçiydi. Dolayısıyla Sayın Büyükekşi'nin, önümüzdeki 4 yıl, kendisine yani federasyona hizmet edecek kurulları oluştururken çok hassas olacağını düşünüyorum. Bu hassasiyete bağlı olarak da Galatasaray’dan bu konuda destek, yardım istendiği takdirde Galatasaray hazırdır. Federasyonun aktivitelerine de her zaman destek verdiği gibi burada da destek verecektir."







#Galatasaray
#Dursun Özbek
#TFF
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