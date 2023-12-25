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Spor

Dzeko'dan derbi sonrası olay paylaşım: Ağlıyorlar

Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko, Galatasaray'ın Mauro Icardi'yle ilgili paylaşımına cevap vererek, "Penaltı için ağlıyorlar" dedi.

10:17 - 25/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 10:28 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Dzeko, maçta Icardi ile söz dalaşına girmişti.
Dzeko, maçta Icardi ile söz dalaşına girmişti.

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisinde Mauro Icardi’nin gözünün morardığı fotoğrafı paylaşarak, "Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz!" ifadelerini kullandı.




"Penaltı için ağlıyorlar"

Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, sarı-kırmızılı kulübün paylaşımına cevap verdi.


Dzeko, "Adam kafasını kale direğine çarptı ve onlar da bu fotoğrafı alıp Instagram'a koydular, penaltı için ağlıyorlar. Her zamanki halleri" yorumunu yaptı.


Boşnak oyuncunun bu açıklaması iki taraftar grubunu sosyal medyada karşı karşıya getirdi.


Edin Dzeko, golsüz berabere biten derbide Mauro Icardi'yle gerginlik yaşamıştı.





#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Dzeko
#Icardi
12 dakika önce
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