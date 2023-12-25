Dzeko'dan derbi sonrası olay paylaşım: Ağlıyorlar

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisinde Mauro Icardi’nin gözünün morardığı fotoğrafı paylaşarak, "Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz!" ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, sarı-kırmızılı kulübün paylaşımına cevap verdi.
Dzeko, "Adam kafasını kale direğine çarptı ve onlar da bu fotoğrafı alıp Instagram'a koydular, penaltı için ağlıyorlar. Her zamanki halleri" yorumunu yaptı.
Boşnak oyuncunun bu açıklaması iki taraftar grubunu sosyal medyada karşı karşıya getirdi.
Edin Dzeko, golsüz berabere biten derbide Mauro Icardi'yle gerginlik yaşamıştı.