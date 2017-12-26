Eboue'den 'Prens Harry' itirafı: Röportajını izlemek bana çok yardımcı oldu

Galatasaray ve Arsenal'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue, depresyonla mücadele etmesinde Prens Harry'nin annesini kaybetmesiyle ilgili açıklamalarının etkili olduğunu bildirdi.

34 yaşındaki Eboue, İngiltere'nin Daily Mirror gazetesine verdiği röportajın ikinci bölümünde, İngiltere kraliyet tahtının varislerinden Prens Harry'nin, annesi Prenses Diana'nın ölümüyle nasıl başa çıktığını anlattığı görüntülerin kendisine yardımcı olduğunu kaydetti.

"Röportajını izlemek bana çok yardımcı oldu"

Fildişi Sahilli eski oyuncu, şunları ifade etti:

Prens Harry'nin annesini kaybettikten sonra sorun yaşadığını gördüm, bu bana yardımcı oldu. Kendi kendime, (Eğer prens sorun yaşıyorsa ve bunu konuşma yolunu seçiyorsa, ben niye yapmayayım) dedim. Prensin röportajını izlemek bana çok yardımcı oldu.

"Onun yaptığını yapmayacağım"

Milli takımından arkadaşı Steve Gohouri'nin geçen yıl ocak ayında Almanya'da intihar ettiğini hatırlatan Eboue, sözlerine şöyle devam etti:

Her gün dua ettim. Allah'tan bana yardım etmesini istedim. Onun yaptığını yapmayacağım.

Son 14 ayda kardeşini ve dedesini kaybeden Eboue, futbolcuların büyük miktarlarda para kazanabildiğini ancak zihin sağlığının güçlü olmaması halinde kazançlarının onları tedavi edemeyeceğini savundu.

"Otobüste gördüklerinde 'hayır ben değilim' diyorum"

Altı aydır 9, 12 ve 14 yaşlarındaki üç çocuğunu göremediğini paylaşan Eboue, sözlerini şöyle noktaladı:

Eskiden üçüncü kattaydım, şimdi zemindeyim. İnsanların kafasında bir Emmanuel Eboue imajı var, saygı duyuyorlar. Beni otobüste gördüklerinde, (Hayır ben değilim.) diye yalan söylemek zorunda kalıyorum. Yalan söylemek zorundayım, utanıyorum.

Hasan Şaş'tan Eboue'ye destek sözü: Gerekeni yapacağım Galatasaraylı taraftarlar, maddi anlamda çöküş yaşayan Emmanuel Eboue için sosyal medyada 'YalnızDeğilsinEboue' hashtag’iyle kampanya başlatarak, eski oyuncularına sahip çıkılması yönünde çağrıda bulundu.Taraftarın bu çağrısına yanıt, Eboue'nin Galatasaray'da oynadığı dönemde sarı-kırmızılı takımda antrenörlük yapan Hasan Şaş'tan geldi.Şaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seni unutmadık elimden geleni yapacağım" diyerek Fildişi Sahilli oyuncuya destek sözü verdi. Hasan Şaş (@hasansas11)'in paylaştığı bir gönderi (Ara 24, 2017 at 2:46öö PST) Eboue intiharın eşiğine geldiğini açıkladı