VOLEYBOL

Eczacıbaşı VitrA'dan gümüş madalya

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Eczacıbaşı VitrA, İtalya’nın Imoco Conegliano takımına 3-1 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Haber Merkezi İHA
Eczacıbaşı Vitra dünya ikincisi oldu.

Eczacıbaşı Vitra dünya ikincisi oldu.

Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen şampiyonanın finalinde, ilk teknik molaya 8-6 geride giren Eczacıbaşı VitrA, ritmini kaybettiği bölümde sadece iki sayı alabildi ve ikinci teknik mola 16-8 İtalyan ekibinin üstünlüğüyle geçildi. Mola dönüşünde 5-0'lık seri yakalayan ve farkı üç sayıya düşüren (16-13) turuncu-beyazlılar, Boskovic'in etkili servislerinin de katkısıyla 18-18 beraberliği yakaladı. Oyunun kontrolünü ele alan Eczacıbaşı VitrA, ilk seti 25-22 hanesine yazdırdı ve 1-0 öne geçti.

İkinci sette ilk teknik molayı 8-4 önde geçen İtalyan temsilcisi, seri yakaladığı maçta ikinci teknik molaya da 16-8 üstün girdi. Blok ve smaç sayılarıyla oyuna ağırlığını koyan Imoco Volley, farkın kapanmasına izin vermedi ve seti 25-14 kazanarak durumu 1-1 yaptı.

Üçüncü sette ilk teknik molaya 8-5 önde giren İtalyan ekibi, beraberliği yakalayan Eczacıbaşı VitrA karşısında yeniden üstünlük kurdu ve ikinci teknik molayı 16-13 önde geçti. Seti 25-19 kazanan Imoco Volley, durumu 2-1'e getirdi.

Çekişmeli başlayan dördüncü setin ilk teknik molasını 8-7, ikinci teknik molasını 16-13 üstün geçen Imoco Volley, oyunun kontrolünü bırakmadı ve seti 25-21, maçı da 3-1 kazanarak tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti.

2015 ve 2016 yıllarında şampiyonluk yaşayan Eczacıbaşı VitrA ise ilk kez finalde kaybetti.

VakıfBank dünya üçüncüsü oldu
VakıfBank dünya üçüncüsü oldu

Çin’in Shaoxing kentinde devam eden 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda mücadele eden VakıfBank, üçüncülük karşılaşmasında İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara’yı 3-0 mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi’nde oynanan mücadelede rakibi karşısında ilk seti 26-24, ikinci seti 25-23 ve üçüncü seti 25-21 üstün tamamlayan VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda 2016’nın ardından 2. kez bronz madalyanın sahibi oldu.VakıfBank, 2013, 2017 ve 2018 yıllarında kupayı müzesine götürmüştü. Salon: OlimpiyatHakemler: Rogerio Espicalsky (Brezilya), Josmer Perez Broche (Porto Riko)VakıfBank: Haak, Ebrar, Zehra, Rasic, Gabi, Ognjenovic, Gizem (L) (Meliha, Cansu, Gözde, Melis)Novara: Brakocevic, Vasileva, Chirichella, Hancock, Arrighetti, Courtney, Sansonna (L) (Di Iulio, Napodano, Mlakar)Setler: 26-24, 25-23, 25-21Süre: 1 saat 25 dakika (29, 29, 26)

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