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Ederson Arabistan'dan gelen çılgın teklifi neden kabul etmediğini açıkladı

Ederson Arabistan'dan gelen çılgın teklifi neden kabul etmediğini açıkladı

16:3413/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Ederson
Ederson

Manchester City forması giyen Brezilyalı file bekçi Ederson Moraes, yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'dan gelen teklifi reddetme sebebini açıkladı. Başarılı eldiven bu kararda teknik direktör Pep Guardiola'nın etkili olduğunu belirtti. İşte o açıklama...

Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'dan gelen çılgın teklifi reddeden Manchester City kalecisi Ederson Moraes'ten dikkat çeken itiraf geldi.


31 yaşındaki file bekçisi, almış olduğu kararda teknik adam Pep Guardiola'nın aktif rol oynadığını belirtti.


Milli takımda soruları yanıtlayan Ederson, "Suudi Arabistan'dan çok çılgın bir teklif vardı ama Pep Guardiola ile yaptığım görüşmeler sonrası Manchester City'de kalmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.


Brezilyalı kalecinin Manchester City ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Güncel piyasa değeri ise 35 milyon euro.




#Manchester City
#Ederson
#Pep Guardiola

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