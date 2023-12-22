Edin Dzeko Galatasaray için sabırsızlanıyor

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun Galatasaray ile oynanacak ezeli derbiye yetişmesi için yoğun tedavi uygulanıyor. Adalesindeki zorlanma nedeniyle Kayseri deplasmanında riske edilmeyen Boşnak yıldızın derbide oynayıp oynamayacağı yarın yapılacak son kontrolden sonra belli olacak.
Dzeko ise Galatasaray maçı için sabırsızlandığını belirterek, "Ağrılarım var. Ancak ne olursa olsun derbide forma giymek istiyorum. Atmosferi merak ediyorum" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan'ı PFDK'ya hangi maddelerden sevk olduğunu açıkladı. Fred, hakeme hakaret gerekçesiyle tedbirli olarak, Mert Hakan ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sevk edildi.