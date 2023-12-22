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Spor

Edin Dzeko Galatasaray için sabırsızlanıyor

Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko, Galatasaray derbisine çıkmak için gün sayıyor. Sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyen Dzeko, ağrıları olmasına rağmen Galatasaray maçında oynamak istediğini söyledi.

Haber Merkezi
10:23 - 22/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Edin Dzeko Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu durumunda
Edin Dzeko Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu durumunda

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun Galatasaray ile oynanacak ezeli derbiye yetişmesi için yoğun tedavi uygulanıyor. Adalesindeki zorlanma nedeniyle Kayseri deplasmanında riske edilmeyen Boşnak yıldızın derbide oynayıp oynamayacağı yarın yapılacak son kontrolden sonra belli olacak.


Dzeko ise Galatasaray maçı için sabırsızlandığını belirterek, "Ağrılarım var. Ancak ne olursa olsun derbide forma giymek istiyorum. Atmosferi merak ediyorum" dedi.


Fred hakeme hakaretten PFDK'lık

Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan'ı PFDK'ya hangi maddelerden sevk olduğunu açıkladı. Fred, hakeme hakaret gerekçesiyle tedbirli olarak, Mert Hakan ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sevk edildi.






#Fenerbahçe
#Edin Dzeko
#Galatasaray
1 saat önce
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