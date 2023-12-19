Edin Dzeko Kayserispor maçının kamp kadrosunda yer almadı

Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.