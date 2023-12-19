|
Spor

Edin Dzeko Kayserispor maçının kamp kadrosunda yer almadı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı idmanla tamamladı. Sarı-lacivertli takımda ağrıları bulunan Edin Dzeko, takımdan ayrı çalıştı. Ayrıca yıldız oyuncu sarı-lacivertli takımın kamp kadrosunda yer almadı.

15:54 - 19/12/2023 Salı
Güncelleme: 16:08 - 19/12/2023 Salı
IHA
Fenerbahçe'de çalışmalar sona erdi.
Fenerbahçe'de çalışmalar sona erdi.

Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.


Antrenman sonrası yaşadığı ağrı şikayeti sonrası hastanede MR görüntülenmesi gerçekleştirilen Edin Dzeko’nun sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiği ve tedavi süreci başlatıldığı açıklandı.


Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Kayseri’ye hareket edecek. Sarı-lacivertli takımın kamp kadrosu;




#Fenerbahçe
#Kayserispor
#Dzeko
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kiralarda %25 zam sınırı devam edecek mi?