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Spor

Edin Dzeko: Şampiyonluk yaşamak için buraya geldim

Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko, "Fenerbahçe her zaman şampiyonluk için oynar. Ben de bu hedef için buradayım. Böyle büyük bir camia en iyisini hak ediyor" dedi. Dzeko'nun açıklamalarının tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:34 . 23/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Edin Dzeko kariyerinde çıktığı 738 maçta 323 gol attı.

Edin Dzeko kariyerinde çıktığı 738 maçta 323 gol attı.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Boşnak yıldız Edin Dzeko, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Birkaç hafta içinde takım olarak daha iyi duruma geleceklerini söyleyen 37 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe ile ilgili ilk izlenimim son derece pozitif. En önemlisi takım olarak hep birlikte çalışıyor olmamız. Kısa süre içerisinde yeni sezon başlamış olacak. Takımınıza yeni oyuncular geldi. Birkaç hafta içinde hep beraber daha iyi noktaya geleceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.


"İki sene önce de görüştük"

Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlatan Dzeko, sarı-lacivertli takımla ilk kez iki yıl önce görüştüğünü ancak anlaşmanın sağlanamadığını söyledi. Boşnak yıldız, "Fenerbahçe ile ilk görüşmem bundan iki yıl önceydi. O zaman transfer gerçeklememişti. Inter ile anlaşma oldu ama transfer gerçekleşmemişti. Fenerbahçe taraftarları her zaman için çok olumlu yaklaştılar ve güzel mesajlar yolladılar. Bosnalılar olarak sizleri çok seviyoruz. Bizler kardeşiz" diye konuştu.



"Çift ya da tek sorun değil"

Boşnak yıldız, bu sefer transferinin çok hızlı geliştiğini belirterek, "Fenerbahçe'nin ligi ne kadar çok kazanmak istediğini konuştuk. Fenerbahçe her zaman şampiyonluk için oynar, ben de bu hedef için buradayım. Böyle büyük bir camia en iyisini hak ediyor. Kariyerimde çift ve tek santrfor olarak oynadım. Takımın nasıl oynadığı, oyun stili önemli. Bazen tek oynasanız da çok fazla destek alabilirsiniz. Çift ya da tek forvet oynamak benim için sorun değil" açıklamasında bulundu.



Taraftarın desteğine dikkat çeken Dzeko, "Fenerbahçe uzun süredir şampiyonluğu kazanamıyor. Başkanımız ve kulüp elinden geleni yapıyor. Sadece takım arkadaşlarımla değil, herkesin tek bir düşünceyle hareket etmesi gerekiyor. Taraftarların desteği çok önemli. Maçlar 90 dakikada kazanılıyor. Taraftarların desteğine ihtiyacımız var. Takım olarak tek bir hedefe odaklanmamız gerekiyor. Sahada en iyisini yapan bir Fenerbahçe olacak, bunun sözünü verebilirim" dedi.



#Trendyol Süper Lig
#Fenerbahçe
#Edin Dzeko
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