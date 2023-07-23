Edin Dzeko: Şampiyonluk yaşamak için buraya geldim

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Boşnak yıldız Edin Dzeko, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Birkaç hafta içinde takım olarak daha iyi duruma geleceklerini söyleyen 37 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe ile ilgili ilk izlenimim son derece pozitif. En önemlisi takım olarak hep birlikte çalışıyor olmamız. Kısa süre içerisinde yeni sezon başlamış olacak. Takımınıza yeni oyuncular geldi. Birkaç hafta içinde hep beraber daha iyi noktaya geleceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.





"İki sene önce de görüştük"





Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlatan Dzeko, sarı-lacivertli takımla ilk kez iki yıl önce görüştüğünü ancak anlaşmanın sağlanamadığını söyledi. Boşnak yıldız, "Fenerbahçe ile ilk görüşmem bundan iki yıl önceydi. O zaman transfer gerçeklememişti. Inter ile anlaşma oldu ama transfer gerçekleşmemişti. Fenerbahçe taraftarları her zaman için çok olumlu yaklaştılar ve güzel mesajlar yolladılar. Bosnalılar olarak sizleri çok seviyoruz. Bizler kardeşiz" diye konuştu.





Fenerbahçe, Edin Dzeko transferini KAP'a bildirdi pic.twitter.com/Jx7m4M1X3W — SPOR (@yenisafakspor) June 22, 2023





"Çift ya da tek sorun değil"





Boşnak yıldız, bu sefer transferinin çok hızlı geliştiğini belirterek, "Fenerbahçe'nin ligi ne kadar çok kazanmak istediğini konuştuk. Fenerbahçe her zaman şampiyonluk için oynar, ben de bu hedef için buradayım. Böyle büyük bir camia en iyisini hak ediyor. Kariyerimde çift ve tek santrfor olarak oynadım. Takımın nasıl oynadığı, oyun stili önemli. Bazen tek oynasanız da çok fazla destek alabilirsiniz. Çift ya da tek forvet oynamak benim için sorun değil" açıklamasında bulundu.





Edin Džeko'nun fırtına gibi estiği yıllar🔥⚽pic.twitter.com/feOyNWIUKO — SPOR (@yenisafakspor) March 18, 2021





Taraftarın desteğine dikkat çeken Dzeko, "Fenerbahçe uzun süredir şampiyonluğu kazanamıyor. Başkanımız ve kulüp elinden geleni yapıyor. Sadece takım arkadaşlarımla değil, herkesin tek bir düşünceyle hareket etmesi gerekiyor. Taraftarların desteği çok önemli. Maçlar 90 dakikada kazanılıyor. Taraftarların desteğine ihtiyacımız var. Takım olarak tek bir hedefe odaklanmamız gerekiyor. Sahada en iyisini yapan bir Fenerbahçe olacak, bunun sözünü verebilirim" dedi.







