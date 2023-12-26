Edin Dzeko'dan Fenerbahçeli taraftarları duygulandıran açıklama

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, sarı-lacivertli takımı para için seçmediğini söyledi. Ülkesinin basınına konuşan Dzeko, "Kariyerim paradan daha önemli. Zaten yeterince para kazandım" dedi. Fenerbahçe'de mutlu olduğunu vurgulayan Dzeko, "Hedefim Avrupa'da oynamak ve kendimi bir oyuncu gibi hissetmekti. Bu sahaya her çıktığımda aynı duyguyu yaşıyorum. Daha önce 80 bin kişinin önünde oynadım ama bu atmosferi hiç yaşamadım" diye konuştu.
Fenerbahçe'de sezona kötü başlayan Miguel Crespo, ligde ilk 11 haftada sadece 3 maçta sonradan oyuna dahil olarak 42 dakika forma giydi. Portekizli orta saha oyuncusu, ligde ilk kez 12. haftada Adana Demirspor deplasmanında ilk 11 oynadı. Crespo yükselen performansı sonrası teknik direktör İsmail Kartal'dan formayı kaptı. Süper Lig'deki son 6 maçın 5'inde ilk 11'de sahaya çıkan 27 yaşındaki oyuncu, Kayserispor maçında ise kart ceza sınırında olduğu için riske edilmedi.
Fenerbahçe, ligdeki üçüncü puan kaybını da Fred'in oynamadığı maçta yaşadı. Evinde Trabzonspor'a kaybeden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ve Galatasaray maçlarında da sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe. Fred'in oynamadığı Ludogorets ve Nordsjaelland maçlarından da yenilgiyle ayrıldı.