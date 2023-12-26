Edin Dzeko'dan Fenerbahçeli taraftarları duygulandıran açıklama

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, sarı-lacivertli takımı para için seçmediğini söyledi. Ülkesinin basınına konuşan Dzeko, "Kariyerim paradan daha önemli. Zaten yeterince para kazandım" dedi. Fenerbahçe'de mutlu olduğunu vurgulayan Dzeko, "Hedefim Avrupa'da oynamak ve kendimi bir oyuncu gibi hissetmekti. Bu sahaya her çıktığımda aynı duyguyu yaşıyorum. Daha önce 80 bin kişinin önünde oynadım ama bu atmosferi hiç yaşamadım" diye konuştu.