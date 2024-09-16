Edin Visca Trabzonspor camiasından özür diledi

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasının 13. dakikasında kırmızı kart gören Edin Visca, camiadan özür diledi.
Visca'nın konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:
Değerli Trabzonspor Camiasına,
Öncelikle Beşiktaş maçında yaşanan talihsiz olay nedeniyle derin bir üzüntü içerisinde olduğumu belirtmek istiyorum. Takımıma en yüksek katkıyı verme hırsıyla başladığım maçta talihsiz bir şekilde gördüğüm kırmızı kartla, sahadaki arkadaşlarımı zor durumda bıraktım. İstemeden yaptığım bu hata için tüm camiamızdan, teknik ekipten ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum.
En büyük arzum bundan önce olduğu gibi bundan sonra da takımıma en büyük katkıyı sağlayıp elde edeceğimiz zaferlerde rol oynamak olacaktır.
Saygı ve sevgilerimle.