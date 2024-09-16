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Spor

Edin Visca Trabzonspor camiasından özür diledi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Trabzonspor - Beşiktaş maçında kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Edin Visca, bordo-mavili camiadan özür diledi.

15:09 - 16/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Bu sezon Trabzonspor formasıyla 7 maça çıkan Visca, 2 asist yaptı.
Bu sezon Trabzonspor formasıyla 7 maça çıkan Visca, 2 asist yaptı.

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasının 13. dakikasında kırmızı kart gören Edin Visca, camiadan özür diledi.


Visca'nın konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:


Değerli Trabzonspor Camiasına,


Öncelikle Beşiktaş maçında yaşanan talihsiz olay nedeniyle derin bir üzüntü içerisinde olduğumu belirtmek istiyorum. Takımıma en yüksek katkıyı verme hırsıyla başladığım maçta talihsiz bir şekilde gördüğüm kırmızı kartla, sahadaki arkadaşlarımı zor durumda bıraktım. İstemeden yaptığım bu hata için tüm camiamızdan, teknik ekipten ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum.


En büyük arzum bundan önce olduğu gibi bundan sonra da takımıma en büyük katkıyı sağlayıp elde edeceğimiz zaferlerde rol oynamak olacaktır.


Saygı ve sevgilerimle.





#Trabzonspor
#Edin Visca
#Beşiktaş
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