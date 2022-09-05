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Ediz Bahtiyaroğlu unutulmadı

On yıl önce kalp krizi sonucu vefat eden Ediz Bahtiyaroğlu, vefatının seneyi devriyesinde başta Eskişehirspor ve Fenerbahçe olmak üzere sosyal medyada çoğu kullanıcı tarafından anıldı.

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Haber Merkezi İHA
Ediz Bahtiyaroğlu için neler yazıldı, nasıl anıldı?
Ediz Bahtiyaroğlu

Ediz Bahtiyaroğlu vefatının onuncu yılında unutulmadı, yüzlerce futbolsever tarafından anıldı.

5 Eylül 2012 yılında evinde kalp krizi geçirerek 26 yaşında vefat eden Eskişehirspor futbolcusu Ediz Bahtiyaroğlu unutulmuyor. Ankara Keçiörengücü SK, Ankaraspor, MKE Ankaragücü, Bucaspor ve son olarak Eskişehirspor’da forma giyen Bahtiyaroğlu’nu, Fenerbahçe dahil bir çok insan sosyal medyada paylaşımları ile andı.

"Sen hep kalbimizdesin"

Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanatlanıp uçtuğun yerde Bahtiyar ol...
Sen hep kalbimizdesin #EdizBahtiyaroğlu " ifadelerine yer verdi.

"Sonsuza kadar kalbimizde kalacaksın"

En son forma giydiği Eskişehirspor ise sosyal medya hesabından, "Aramızdan ayrılışının 10. yılında Ediz Bahtiyaroğlu’nu sevgiyle, özlemle ve rahmetle anıyoruz. Kaybettiğimiz her tükenmiş nefes gibi, sonsuza kadar kalbimizde kalacaksın", "Kanatlanıp uçtuğun yerde bahtiyar ol..." #EdizBahtiyaroğlu" ifadeleri ile eski futbolcusunu yad etti.

Yapılan paylaşımlar, taraflı tarafsız tüm futbolseverler tarafından taktir edildi.

İşte sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar:

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