Ediz Bahtiyaroğlu unutulmadı

Ediz Bahtiyaroğlu vefatının onuncu yılında unutulmadı, yüzlerce futbolsever tarafından anıldı.

5 Eylül 2012 yılında evinde kalp krizi geçirerek 26 yaşında vefat eden Eskişehirspor futbolcusu Ediz Bahtiyaroğlu unutulmuyor. Ankara Keçiörengücü SK, Ankaraspor, MKE Ankaragücü, Bucaspor ve son olarak Eskişehirspor’da forma giyen Bahtiyaroğlu’nu, Fenerbahçe dahil bir çok insan sosyal medyada paylaşımları ile andı.

"Sen hep kalbimizdesin"

Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanatlanıp uçtuğun yerde Bahtiyar ol...

Sen hep kalbimizdesin #EdizBahtiyaroğlu " ifadelerine yer verdi.

"Sonsuza kadar kalbimizde kalacaksın"

En son forma giydiği Eskişehirspor ise sosyal medya hesabından, "Aramızdan ayrılışının 10. yılında Ediz Bahtiyaroğlu’nu sevgiyle, özlemle ve rahmetle anıyoruz. Kaybettiğimiz her tükenmiş nefes gibi, sonsuza kadar kalbimizde kalacaksın", "Kanatlanıp uçtuğun yerde bahtiyar ol..." #EdizBahtiyaroğlu" ifadeleri ile eski futbolcusunu yad etti.

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Yapılan paylaşımlar, taraflı tarafsız tüm futbolseverler tarafından taktir edildi.

İşte sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar:

#EdizBahtiyaroğlu'nu vefatının 10. yılında rahmetle anıyoruzpic.twitter.com/SSlmy3dWvg — SPOR (@yenisafakspor) September 5, 2022

Anneciğim sana söz veriyorum seni saraylarda yaşatacağım 😓 unutmadık kardeşim mekanın cennet olsun #edizbahtiyaroğlu — Hürriyet Gücer (@Hurriyetgucer50) September 4, 2022

🙏 Ediz Bahtiyaroğlu (2 Ocak 1986-5 Eylül 2012) Vefatının 10. yılında Ediz Bahtiyaroğlu'nu saygı ve rahmetle anıyoruz. #EdizBahtiyaroğlu pic.twitter.com/I2BE5XnW19 — Arma Uğruna (@Armaugrunacom) September 5, 2022

O Sabah Acıya Uyandı Kırmızı Şimşekler...



Tükenmiş Nefeslere...



Vefatın 10. Yılında Ediz Bahtiyaroğlu'nu Rahmetle Anıyoruz #EdizBahtiyaroğlu #TükenmişNefeslere pic.twitter.com/wGHkjt2l0z REKLAM September 5, 2022

Tam 10 yıl önce bugün kaybettiğimiz Ediz Bahtiyaroğlu’nu rahmetle anıyoruz.🤲#EdizBahtiyaroğlu pic.twitter.com/3NJ0LXBKAA — 1903 TRİBÜNÜ (@1903TribunuJK) September 5, 2022

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