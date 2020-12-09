UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Efsane isimden Başakşehir'e ziyaret: Bütün futbolculara teşekkür etti

PSG-Başakşehir maçında dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçı sözleri sebebiyle bir gün sonraya ertelenen mücadele öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lois Saha, Manchester United'a transfer olduğu dönemde dikkat çeken bir performans sergilemişti.

Lois Saha, Manchester United'a transfer olduğu dönemde dikkat çeken bir performans sergilemişti.

PSG-Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık skandalı sonrasında dünyanın önemli futbolcuları sosyal medya hesaplarından yaşananlara tepki gösterdi. Bazı efsane isimler ise Başakşehir takımını Fransa'da kaldığı otelde ziyaret etti ve kutladı.

Manchester United'ın eski yıldız forvetlerinden Lois Saha, Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçı tutumu sonrasında tarihi bir duruş gösteren Başakşehir takımına ziyaret etmek için temsilcimizin oteline kadar geldi.

Demba Ba ve Webo ile görüşen ve bütün takıma teşekkür eden Saha, Fransız kanalında konuyla ilgili görüşlerini aktardı.

Eski yıldız oyuncu, "Başakşehir ve PSG'li futbolcular önemli bir mesaj verdi. Başakşehirli futbolcuların yanına gittim ve herkese teşekkür ettim' dedi.

Demba Ba'dan ırkçı hakeme tarihi ayar: Neden siyah insan diyorsunuz?
Yeni Şafak

Demba Ba'dan ırkçı hakeme tarihi ayar: Neden siyah insan diyorsunuz?

PSG'ye konuk olan Başakşehir'de yardımcı antrenör Pierre Webo'ya, karşılaşmanın 4. hakemi Rumen Sebastian Coltescu'nun 'negro' diyerek ırkçı söylemde bulunmasının ardından Demba Ba hakeme tepki göstererek, 'Beyaz birisi hakkında konuşurken ona 'Beyaz insan' demiyor, sadece 'insan' diyorsunuz. Peki neden siyah bir insan hakkında konuşurken 'Siyah insan' diyorsunuz ki?' dedi.


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