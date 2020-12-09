Efsane isimden Başakşehir'e ziyaret: Bütün futbolculara teşekkür etti

PSG-Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık skandalı sonrasında dünyanın önemli futbolcuları sosyal medya hesaplarından yaşananlara tepki gösterdi. Bazı efsane isimler ise Başakşehir takımını Fransa'da kaldığı otelde ziyaret etti ve kutladı.

Manchester United'ın eski yıldız forvetlerinden Lois Saha, Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçı tutumu sonrasında tarihi bir duruş gösteren Başakşehir takımına ziyaret etmek için temsilcimizin oteline kadar geldi.

Demba Ba ve Webo ile görüşen ve bütün takıma teşekkür eden Saha, Fransız kanalında konuyla ilgili görüşlerini aktardı.

Eski yıldız oyuncu, "Başakşehir ve PSG'li futbolcular önemli bir mesaj verdi. Başakşehirli futbolcuların yanına gittim ve herkese teşekkür ettim' dedi.

🗣💬 "C'était important que le PSG réagisse de la même manière que le groupe de Basaksehir. Ça donné l'exemple."



Au lendemain des événements au Parc, Louis Saha, qui est allé voir les joueurs et le staff de Basaksehir, raconte son ressenti par rapport à cette affaire. pic.twitter.com/pdnBZWenMD — RMC Sport (@RMCsport) December 9, 2020