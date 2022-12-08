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Efsane isimden flaş Ronaldo çıkışı: Onu istemiyorum

İngiliz ekibi Arsenal'ın efsane kalecisi David Seaman, Cristiano Ronaldo'nun Topçular'a transferini istemediğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Efsane isimden flaş Ronaldo çıkışı: Onu istemiyorum
Ronaldo, Dünya Kupası'nda İsviçre ile oynanan son 16 turu maçında ilk 11'e alınmadı.

Manchester United ile sözleşmesi feshedilen Cristiano Ronaldo'nun hangi takımla anlaşacağı merak konusu olurken, yıldız oyuncunun adı Arsenal ile de anılmaya başlandı.

Arsenal'ın efsane kalecisi David Seaman, Ronaldo haberleri üzerine çarpıcı bir yorumda bulundu. Daha önce Portekizli yıldızı Arsenal'da görmek istediğini söyleyen Seaman, bu fikrini değiştirdiğini açıkladı.

"Neden böyle davrandığını bilmiyorum"

59 yaşındaki efsane eldiven, "Daha önce onu Arsenal'da görmek istediğimi söylemiştim ancak dürüst olmam gerekirse şimdi istemiyorum. Neden böyle davrandığını bilmiyorum. Milli kampta neler yaşıyor, neler söyledi bilmiyorum. Sen Ronaldo'sun. Böyle tavırlara gerek yok. İşte bu yüzden onu Arsenal'da görmek istemiyorum" dedi.

David Seaman
David Seaman

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