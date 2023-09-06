Eğribayat: Livakovic'le rekabete hazırım

Livakovic - İrfan Can
Teknik direktör İsmail Kartal da İrfan Can Eğribayat'ın performansından oldukça memnun ve ligde oynanan bazı maçlarda 3 yerli kuralı nedeniyle kaleci İrfan Can Eğribayat'a şans verebilecek.
Genç kaleci, bu sezon çıktığı 5. resmi maçında 4. kez kalesini gole kapattı, İrfan Can Eğribayat, Avrupa'da Tvvente ve Maribor, Trendyol Süper Lig'de ise Samsunspor ve Ankaragücü maçlarında kalesinde gol görmedi.
25 yaşındaki file bekçisi, sadece 5-1 kazandıkları ilk Twente maçında kalesinde gol gördü.
Kaleci İrfan Can Eğribayat kritik kurtarışlarının yanı sıra uzun paslarıyla dikkat çekmeye devam ediyor, İrfan Can Eğribayat, Livakovic ile rekabete hazır olduğunu söyleyerek, "Aramızda güzel bir rekabet olacak. Hocamız kime formayı verirse o oynayacak, inşallah Fenerbahçe'ye katkısı olan oynar. Önemli olan takımın şampiyon olması ve kazanması" ifadelerini kullandı.