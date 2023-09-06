Eğribayat: Livakovic'le rekabete hazırım

Genç kaleci, bu sezon çıktığı 5. resmi maçında 4. kez kalesini gole kapattı, İrfan Can Eğribayat, Avrupa'da Tvvente ve Maribor, Trendyol Süper Lig'de ise Samsunspor ve Ankaragücü maçlarında kalesinde gol görmedi.

Kaleci İrfan Can Eğribayat kritik kurtarışlarının yanı sıra uzun paslarıyla dikkat çekmeye devam ediyor, İrfan Can Eğribayat, Livakovic ile rekabete hazır olduğunu söyleyerek, "Aramızda güzel bir rekabet olacak. Hocamız kime formayı verirse o oynayacak, inşallah Fenerbahçe'ye katkısı olan oynar. Önemli olan takımın şampiyon olması ve kazanması" ifadelerini kullandı.