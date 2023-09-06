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Spor

Eğribayat: Livakovic'le rekabete hazırım

Fenerbahçe'de 1. kaleci olarak Dominik Livakovic transfer edildi ancak İrfan Can Eğribayat performansıyla kalede üst düzey rekabetin yaşanacağını gösterdi.

09:48 . 6/09/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
Livakovic - İrfan Can

Livakovic - İrfan Can

Teknik direktör İsmail Kartal da İrfan Can Eğribayat'ın performansından oldukça memnun ve ligde oynanan bazı maçlarda 3 yerli kuralı nedeniyle kaleci İrfan Can Eğribayat'a şans verebilecek.


Genç kaleci, bu sezon çıktığı 5. resmi maçında 4. kez kalesini gole kapattı, İrfan Can Eğribayat, Avrupa'da Tvvente ve Maribor, Trendyol Süper Lig'de ise Samsunspor ve Ankaragücü maçlarında kalesinde gol görmedi.


Uzun pasları dikkat çekiyor

25 yaşındaki file bekçisi, sadece 5-1 kazandıkları ilk Twente maçında kalesinde gol gördü.


Kaleci İrfan Can Eğribayat kritik kurtarışlarının yanı sıra uzun paslarıyla dikkat çekmeye devam ediyor, İrfan Can Eğribayat, Livakovic ile rekabete hazır olduğunu söyleyerek, "Aramızda güzel bir rekabet olacak. Hocamız kime formayı verirse o oynayacak, inşallah Fenerbahçe'ye katkısı olan oynar. Önemli olan takımın şampiyon olması ve kazanması" ifadelerini kullandı.






#Fenerbahçe
#İrfan Can Eğribayat
#Dominik Livakovic
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