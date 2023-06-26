Ekambi de Kartal önde

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, sol kanat mevkisi için aynı ismin peşine düştü. Fransız basınından RMC Sport'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Lyon'da forma giyen Kamerunlu sol kanat oyuncusu Kari Toko Ekambi'yi kadrolarına katmak istiyor.





Habere göre, Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab da yıldız oyuncu için görüşüyor. Al-Shabab'ın Ekambi'ye 2 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.





Aboubakar faktörü

Beşiktaş'ın Ekambi transferindeki en önemli avantajı ise Vincent Aboubakar. Kamerun Milli Takımı'nda birlikte oynayan iki futbolcu, saha içerisinde de çok iyi anlaşıyorlar.





Aboubakar ile Ekambi'nin samimi arkadaşlığını avantaja dönüştürmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, bu konuda ezeli rakiplerinin önüne geçmiş durumda. İki taraf atasındaki görüşmelerin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.



