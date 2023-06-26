|
Spor

Ekambi'de Kartal önde

Beşiktaş, bir süredir kadrosuna katmak istediği Kari Toko Ekambi konusunda ezeli rakipleriyle çekişiyor. Ancak Kamerunlu oyuncunun Aboubakar ile olan yakın arkadaşlığı, siyah-beyazlıları bir adım öne çıkarıyor.

10:01 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, sol kanat mevkisi için aynı ismin peşine düştü. Fransız basınından RMC Sport'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Lyon'da forma giyen Kamerunlu sol kanat oyuncusu Kari Toko Ekambi'yi kadrolarına katmak istiyor.


Habere göre, Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab da yıldız oyuncu için görüşüyor. Al-Shabab'ın Ekambi'ye 2 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.


Aboubakar faktörü

Beşiktaş'ın Ekambi transferindeki en önemli avantajı ise Vincent Aboubakar. Kamerun Milli Takımı'nda birlikte oynayan iki futbolcu, saha içerisinde de çok iyi anlaşıyorlar.


Aboubakar ile Ekambi'nin samimi arkadaşlığını avantaja dönüştürmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, bu konuda ezeli rakiplerinin önüne geçmiş durumda. İki taraf atasındaki görüşmelerin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.


Ekambi geçtiğimiz sezon 38 maça çıkıp 9 gol, 4 asistik katkı sağladı.

#Beşiktaş
#Karl Toko Ekambi
#Aboubakar
5 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Denizli Kurban Bayramı Namazı Vakti - 28 Haziran 2023