Süper Kupa Finali El-Classico'ya sahne olacak

Hayat

Gault&Millau CEO’su Patrick Hayoun: Yeni düşünceleri teşvik ediyoruz

Türk mutfağının yüksek potansiyele sahip olması uluslar arası gastronomi uzmanlarının da yoğun ilgisine neden oldu. Michelin Guide’dan sonra Gault&Millau’da Türkiye rehberi yayınlamayacak. Gault&Millau CEO’su Patrick Hayoun “Amacımız bir şey empoze etmek, kurallar oluşturmak değil” diyerek amaçlarının yeni düşünce tarzını teşvik etmek olduğunu belirtti.