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Süper Kupa Finali El-Classico'ya sahne olacak

İspanya Süper Kupa Finali'nde bu akşam Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Peki bu maç saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Futbolseverler bu maç ile ilgileri bilgileri aratmaya başladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
El Classico: Real Madrid-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Bu finalle birlikte, 2023'ün ilk El Classico'su oynanacak.

İspanya Süper Kupa Finali'nde bu akşam Real Madrid ile Barcelona karşılaşacak. Suudi Arabistan'da King Fahd Ulusal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

Real Madrid, Süper Kupa yarı finalinde normal süresi 1-1 biten maçta Valencia'yı penaltılarda 4-3 geçerek finale kalmıştı.

Barcelona ise yarı finalde normal süresi 2-2 biten maçta Real Betis'i penaltılarda 4-2 geçerek Madrid'in rakibi olmuştu.

Real Madrid-Barcelona maçı hangi kanalda?

İspanya Süper Kupa Finali'nde Real Madrid-Barcelona karşılaşmasını TİVİBUSPOR 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Kıyasıya mücadele

İki dev takımın dünyaca ünlü derbisinde son maçlarda gözle görülür bir mücadele var. Son 5 maçta Real Madrid 3 kez, Barcelona ise 2 galibiyet aldı.

  • El-Classico'nun tarafları arasındaki son 8 maç da berabere bitmedi.

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