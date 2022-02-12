Elmacık kemiğinden sakatlanan Serdar Dursun oyuna devam edemedi

Fenerbahçe'nin GZT Giresunspor ile karşılaştığı maçta Serdar Dursun elmacık kemiğinden sakatlandı.
İkinci yarının başında oyuna dahil olan Serdar Dursun ceza sahası içindeki bir pozisyonda rakibinin dirsek darbesiyle elmacık kemiğinden sakatlandı.
Yüzünün sağ kısmında bir göçük oluşan golcü futbolcu, devam etmek istese de, teknik direktör İsmail Kartal oyuncusunu riske atmadı ve 58. dakikada oyundan aldı.
Serdar Dursun, elmacık kemiğindeki kırık şüphesiyle hastaneye götürüldü.
Serdar Dursun oyundan çıkmak istemedi ama teknik heyetin yoğun ısrarı üzerine oyundan alındı. 30 yaşındaki futbolcunun, elmacık kemiğinde kırık şüphesi var. https://t.co/mLBXozc8SB
Serdar Dursun oyundan çıkmak istemedi ama teknik heyetin yoğun ısrarı üzerine oyundan alındı. 30 yaşındaki futbolcunun, elmacık kemiğinde kırık şüphesi var. https://t.co/mLBXozc8SB— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 12, 2022