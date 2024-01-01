Elneny için en ciddi aday Trabzonspor

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması giyen, şuanda ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de top koşturan Muhammed Elneny, transfer gündeminden düşmüyor.
Trabzonspor'un listesindeki ismin Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemine geldiği kaydedildi, İtalyan haber kaynakları ise en somut ve ciddi adımların Trabzonspor tarafından atıldığını ifade etti.
Deneyimli oyuncunun İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu sezon Arsenal formasıyla toplamda 4 maça çıkarken skor katkısı veremedi.