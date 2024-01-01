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Spor

Elneny için en ciddi aday Trabzonspor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Muhammed Elneny için Trabzonspor ilgileniyor. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Mısırlı futbolcu için bordo-mavililerin bir adım önde olduğu belirtildi.

10:21 - 1/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:28 - 1/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Elneny'nin sözleşmesi sezon sonu sona eriyor.
Elneny'nin sözleşmesi sezon sonu sona eriyor.

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması giyen, şuanda ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de top koşturan Muhammed Elneny, transfer gündeminden düşmüyor.


Trabzonspor'un listesindeki ismin Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemine geldiği kaydedildi, İtalyan haber kaynakları ise en somut ve ciddi adımların Trabzonspor tarafından atıldığını ifade etti.

Muhammed Elneny

Deneyimli oyuncunun İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu sezon Arsenal formasıyla toplamda 4 maça çıkarken skor katkısı veremedi.






#Trabzonspor
#Muhammed Elneny
#Beşiktaş
#Galatasaray
2 saat önce
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