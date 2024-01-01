Elneny için en ciddi aday Trabzonspor

2024'ün başlamasıyla hareketli bir döneme girecek olan Trabzonspor, 6 ile 28 Ocak tarihleri arasında 7 resmi maça çıkacak. Bordo-mavili takım, Süper Lig'de biri Galatasaray ile olmak üzere 6 karşılaşmada ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında kayıp istemiyor.