Spor Emre Akbaba Kadıköyde gol attı sosyal medyada gündem oldu
FUTBOL FUTBOL

Emre Akbaba Kadıköy'de gol attı sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler mücadelenin 75. dakikasında 1-0 yenik duruma düştü. Fenerbahçe'ye golü atan ismin Galatasaray'dan kiralık olarak transfer edilen Emre Akbaba olması sosyal medyada gündem haline geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Akbaba Kadıköyde gol attı sosyal medyada gündem oldu
Emre Akbaba

Sezon başında Galatasaray'dan Alanyaspor'a kiralık olarak transfer olan Emre Akbaba, Fenerbahçe deplasmanında takımının golünü attı.

  • Bu gol aynı zamanda milli futbolcunun bu sezon attığı ilk gol oldu.

Emre Akbaba'nın attığı bu gole en çok Galatasaraylı taraftarlar tepki verdi. Sarı kırmızılı taraftarlar, kiralık gönderdikleri futbolcularının ezeli rakiplerine gol atması sonrasında sosyal medyada binlerce mesaj paylaştı.

  • Emre Akbaba, Galatasaray ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladıktan sonra Alanyaspor'a kiralık olarak imza atmıştı. Milli futbolcu imza töreninde Alanyaspor'da göstereceği performansla Galatasaray'a geri dönmek istediğini açıklamıştı.
Kadıköyde büyük şok

Kadıköy'de büyük şok

​Fenerbahçe-Alanyaspor maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Hayati sonuçlar doğurabilir

'Hayati sonuçlar doğurabilir'

19 aylık Murat'ın midesinden 17 mıknatıs çıktı.
New York Times 10 büyükelçinin skandal açıklamasını manşetine taşıdı: Arkasındaki itici güç Biden

24 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

Zincirleme kazada 17 kişi yaralandı.

Sarıyer'de mahalleyi akrep ve fareler bastı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.