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Spor Emre Belözoğlu Fenerbahçenin taktiğini değiştirdi
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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin taktiğini değiştirdi

Erol Bulut’tan sonra göreve gelen ve Kadıköy’de son iki maçta sahadan üç puanla ayrılan Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, hücumu göbekten kesip kanatlara yıktı. Belözoğlu’nun Fenerbahçe’sinde son 3 maçta topa en çok sahip olan isimler ise bek oyuncuları oldu. Son iki iç saha maçında başarılı orta sayısı da arttı.

Haber Merkezi İHA
Emre Belözoğlu Fenerbahçenin taktiğini değiştirdi
Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, 3 maçta 7 puan topladı.

Fenerbahçe’nin bu sezon yaşadığı puan kayıpları sonrası teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrılırken, yerine göreve gelen sportif direktör Emre Belözoğlu’nun yaptığı taktik değişimi gözlerden kaçmadı. Özellikle iç sahada yaşanan puan kayıplarından dolayı Erol Bulut’un oyun formatında değişiklikler yapan Belözoğlu, 4-1-4-1 sistemi ile çıktığı 3 maçta 2 galibiyet 1 de beraberlik alarak, sarı-lacivertlileri şampiyonluk yarışında tuttu.

Bulut’un şubat ayında Fenerbahçe’nin Kadıköy’de oynadığı ve puan kayıpları yaşadığı Galatasaray, Göztepe, Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında kanattan çok göbekten yaptığı hücum organizasyonlarına, Emre Belözoğlu müdahale etti.

Söz konusu maçlarda Bulut’un takımı, 1-0 kaybedilen Galatasaray maçında göbekten yüzde 22.9 ile çıkarken, kanatlardan ise yüzde 16 isabetli orta yaptı. 1-0 kaybedilen Göztepe mücadelesinde yüzde 22 ile göbekten oynayan sarı-lacivertliler, bu maçta da yüzde 19 başarılı orta istatistiği yakaladı. 1-1 sona eren Antalyaspor müsabakasında yüzde 18 başarılı orta yapan Fenerbahçe, göbekten ise hücuma yüzde 23.9’lik payla çıktı. Bulut’un Kadıköy’deki son maçı olan ve sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldığı Gençlerbirliği karşılaşmasında yüzde 21’lik başarılı orta yapılırken, hücuma ise yüzde 22 ile göbekten yüklenildi.

Belözoğlu ile başarılı orta sayısı arttı

Bulut ayrılığı sonrası takımın emanet edildiği Emre Belözoğlu, hücum varyasyonlarını göbekten kanatlara yıktı. Kadıköy’de sarı-lacivertlilerin başında ilk kez çıktığı ve sahadan 1-0 üstün ayrıldığı Denizlispor mücadelesinde Kanarya, yüzde 26 başarılı orta yaparken, göbekten yüzde 18, sol kanattan yüzde 48 ve sağ kanattan ise yüzde 32 ile hücuma kalktı. Son olarak 3-1’lik Gaziantep FK zaferinde de Belözoğlu idaresindeki Fenerbahçe, yüzde 32’lik başarılı orta ile oynarken, hücuma göbekten yüzde 18, sol ve sağ kanattan yüzde 40’la katkı verdi.

Top kanatlara yıkıldı

Emre Belözoğlu’nun 4-1-4-1 saha dizilişi ile kanatlara yıktığı oyun sisteminde Kadıköy’de 90 dakika boyunca en çok topla buluşan isimler ise bek oyuncuları Caner Erkin ile Gökhan Gönül oldu. Sarı lacivertlilerin, Denizlispor mücadelesinde Caner Erkin, 90 dakika boyunca 122 kez topla buluşurken, Gaziantep FK maçında ise 100 kez Gökhan, 86 defa da Caner, topun sahibi oldu.

Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ve Caner Erkin kritik görev üstlendi.
Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ve Caner Erkin kritik görev üstlendi.

Bulut topu merkeze verdi

Erol Bulut’un son Kadıköy mücadelesi olan Gençlerbirliği maçında Atilla Szalai 118 kez, Serdar Aziz de 116 defa topla buluşmada takımın en iyisi olurken, 1-1 sona eren ve yine iç sahada oynanan Antalyaspor mücadelesinde ise 124 kez takımın en çok topla buluşan ismi Sosa’ydı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sistemini belirledi
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