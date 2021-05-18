Emre Belözoğlu haber bekliyor

Süper Lig’de son 10 maçta takımın başında teknik direktör olarak görev yapan ve başarılı bir performans sergileyen Emre Belözoğlu beklemede. Genç çalıtırıcı, kulüpte Haziran ayı içerisinde yapılması planlanan başkanlık seçiminin sonuçlarını bekliyor.

Emre Belözoğlu geride kalan sezonun detaylı bir analizini çıkarırken, sarı-lacivertli takımla ilgili nerede eksikler olduğu konusunda kapsamlı bir rapor hazırladığı öğrenildi. Genç teknik adamın, takımın iskeletinin büyük ölçüde hazır olduğu ifade edilirken, ligin en kaliteli yerli oyuncularına sahip olduklarına ve nokta transferlerle şampiyonluğa ulaşılacağına inanıyor.

Temelleri atacak

Fenerbahçe’de yeni sezonda da teknik direktör olarak çalışmak isteyen Emre Belözoğlu, takımda yeni bir yapının temellerini atmak istiyor. Yeni bir takım, yeni bir kültür inşa etmeyi hedefleyen genç teknik adam, anlık başarıların değil, istikrarlı hedefleri olan bir takım oluşturmayı planlıyor. Belözoğlu, genç oyuncular çıkarmayı, kadrodaki isimlerin değerini artırmayı ve istikrarlı bir kadro düzeni oluşturarak, geleceğin Fenerbahçesi’nin temellerini atmayı hedefliyor.

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