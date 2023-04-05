Emre Belözoğlu hakeme itiraz sonrası kırmızı kart gördü

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Nef Stadyumu'nda Galatasaray'ın konuğu oldu.

Gelişen Galatasaray atağında sarı kırmızılar korner kazanırken bu anlarda Emre Belözoğlu hakem Kadir Sağlam'a sert bir şekilde tepki gösterdi.

Öfkesi dinmeyen Emre Belözoğlu, itirazlarını sürdürürken 4. hakemin uyarısının ardından Kadir Sağlam tarafından kırmızı kartla ihraç edildi.

Kırmızı kart sonrası adeta çılgına dönen Belözoğlu bir süre daha tepki gösterirken yardımcısı Selçuk Şahin tarafından güçlükle sakinleştirildi.