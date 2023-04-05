Emre Belözoğlu hakeme itiraz sonrası kırmızı kart gördü

Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart gördüğü pozisyon
Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Nef Stadyumu'nda Galatasaray'ın konuğu oldu.
Nefes kesen mücadelede goller arka arkaya gelirken 38. dakikada konuk takım Başakşehir'de Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü.
Emre Belözoğlu sert tepki gösterdi
Gelişen Galatasaray atağında sarı kırmızılar korner kazanırken bu anlarda Emre Belözoğlu hakem Kadir Sağlam'a sert bir şekilde tepki gösterdi.
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray maçında çılgına döndü Kırmızı kartla ihraç edildi
Galatasaray'ın kazandığı taç atışını kendilerinin kullanmaları gerektiğini kaydeden Belözoğlu, önce sarı kart gördü.
Öfkesi dinmeyen Emre Belözoğlu, itirazlarını sürdürürken 4. hakemin uyarısının ardından Kadir Sağlam tarafından kırmızı kartla ihraç edildi.
Kırmızı kart sonrası adeta çılgına dönen Belözoğlu bir süre daha tepki gösterirken yardımcısı Selçuk Şahin tarafından güçlükle sakinleştirildi.
İşte Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart gördüğü pozisyon: