Emre Belözoğlu: İlhan Palut bizden rahatsız

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 kaybeden Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu karşılaşmayı değerlendirdi.
''Mentalite değişmeli''
- Türkiye'de oyun felsefesinin değişmesi gerektiğini söyleyen Emre Belözoğlu, "Türkiye'deki oyun mentalitesinin ve felsefesinin değişmesi gerekiyor. Biz de buna öncülük etmeye çalışıyoruz. Mutlaka hatalarımız vardır. Oyunda yeni yeni tecrübe ettiğimiz durumlar ortaya çıkıyor." dedi.
''İlhan Palut bizden rahatsız''
- Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'la ilgili çarpıcı sözler sarf eden Belözoğlu, "İlhan Palut bizden rahatsız; benden, Nuri'den rahatsız. Erken çıktığımızı dair düşünceleri olduğunu söylüyor. Biz İlhan Palut'un başarısından rahatsız değiliz. Devam etmesi, çok daha başarılı olması yönünde arzumuz, isteğimiz var." diye konuştu.