Emre Belözoğlu ilk maçında galibiyet aldı: Fenerbahçe'ye zirveye yaklaştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında küme düşmeme mücadelesi veren Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Sarı lacivertliler, Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta rakibini 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü Mbwana Samatta attı.
Maçtan dakikalar;
4. dakikada Caner Erkin’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Ozan Tufan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
18. dakikada orta sahada Sagal’ın pasında defansın arkasına iyi sarkan Hadi Sacko’nun ceza sahası içi sağ tarafında şut atmak isterken Attila Szalai son anda müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
37. dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruşta topu alan Angelo Sagal’ın ceza sahası dışından yerden vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
49’uncu dakikada sağ kanatan ceza sahası içine giren Pelkas’ın çizgiye inerek içeriye çevirdiği meşin yuvarlak defansa çarparak direkten oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Szalai’nin sağ taraftan ortasında defanstan seken topu ceza yayında önünde bulan Ozan Tufan’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cenk’te kaldı.
GOL!
- 64’üncü dakikada Fenerbahçe öne geçti. Caner’in ortasında ceza sahası içinde yer alan Samatta’nın kafa vuruşunda arka direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.
71’inci dakikada Caner’in pasında sol kanatta topla buluşan Valencia’nın ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
84’üncü dakikada Caner’in pasında topla buluşan İrfan Can’ın ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak Samatta’ya çarparak ağlarla buluştu. Mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır, VAR’dan gelen uyarı sonrasında ofsayt gerekçesi ile golü iptal etti.
Karşılaşma Fenerbahçe’nin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile çıktığı ilk maçta Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını ikiye indirdi. pic.twitter.com/wHAh2n7OIj
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile çıktığı ilk maçta Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını ikiye indirdi. pic.twitter.com/wHAh2n7OIj— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 5, 2021
Emre Belözoğlu’nun ilk maçı
- Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü olarak sahada göreve başlayan Emre Belözoğlu, ilk maçına Denizlispor karşısında çıktı. Fenerbahçe’de sezon başında Sportif Direktör olarak başlayan Emre Belözoğlu, Teknik Direktör Erol Bulut’un ayrılmasının ardından Futbol A Takım Direktörü olarak ilk maçına Denizlispor karşısında çıktı. Emre Belözoğlu’nun yardımcılığına getirilen pro lisans sahibi Erdinç Sözer de yedek kulübede yer aldı.
Mbwana Samatta’dan 70 gün sonra gol
- Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Denizlispor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta 70 gün sonra ligde golle tanıştı. Müsabakanın 64. dakikasında sağ taraftan Caner’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Samatta topu ağlarla buluştururken, gol sevincini Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu ile birlikte yaşadı. Samatta, 90 4. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş’a bıraktı.
Fenerbahçe’de ilk 11’de 3 değişiklik
- Süper Lig’in 32. haftasında Denizlispor ile karşılaşan Fenerbahçe, son oynanan Beşiktaş maçına göre 3 değişiklik ile sahaya çıktı. Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Denizlispor mücadelesine sarı-lacivertli ekip Beşiktaş derbisine göre ilk 11’de 3 değişiklik ile sahaya çıktı. Hasta olduğu için kadroda yer almayan Nazım Sangare’nin yokluğunda sağ bekte Gökhan Gönül forma giydi. Osayi Samuel ile İrfan Can Kahveci yedek soyunurken, bu oyuncuların yerine sağ kanatta Sinan Gümüş, orta sahada ise Ozan Tufan ilk 11’de sahaya çıktı.