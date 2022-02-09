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Emre Belözoğlu: “Rekabeti arttıracak, kaliteyi yükseltecek oyuncular”

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, devre arası transfer döneminde kadrolarına kattıklarına oyuncularla ilgili, “Hepsi içerideki rekabeti artıracak, kaliteyi yükseltecek. Hepsinin takımımıza ciddi katkıları olacak” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Emre Belözoğlu: “Rekabeti arttıracak, kaliteyi yükseltecek oyuncular”
Emre Belözoğlu

Süper Lig’in 25. haftasında Gaziantep FK ile sahasında karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-lacivertlilerde Teknik Direktör Emre Belözoğlu, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Takımımıza ciddi katkıları olacak”

Devre arası transfer döneminde 5 tane çok değerli oyuncuyu renklerine bağladıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Belözoğlu, "Hepsi içerideki rekabeti artıracak, kaliteyi yükseltecek, oyun gücümüzü arttıracağımıza inandığımız oyunculardı. Hepsinin takımımıza ciddi katkıları olacağını düşünüyorum. O yüzden onların bizimle olmasından dolayı mutluyuz. İnşallah sezon sonunda hem oyunu daha keyifli hale getirecek hem de sonuçlarla beraber örtüşecek bir sezon finali yapmak istiyoruz. Çünkü bu oyun ve oyuncu gücümüzün olduğunu düşünüyorum, özellikle son yapılan transferlerimizle" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’ye kolay getirebileceğimiz oyuncular değildi"

Yeni transferlerin gol yollarındaki sıkıntıya çare olup olamayacağı yönünde gelen bir soruya başarılı çalıştırıcı, "Kalite arttıkça oyun daha çözülür hale geliyor. Rakipler artık bize karşı daha savunma refleksli oynuyorlar. Her gelen oyuncu, yeni oyuncudur. Geldiği yere, lige adapte olması kolay değil. Biz aldığımız oyuncuların yüksek verim vereceğine inanıyoruz. Yönetim kurulumuza, başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. İstediğimiz oyuncular Türkiye’ye kolay getirebileceğimiz oyuncular değildi. Hem ikili ilişkilerimiz, gerek kulübümüzün bu anlamdaki samimi, cefakar yaklaşımı, başkanımızın bu anlamdaki desteği çok önemliydi" diye cevap verdi.

"Fenerbahçe’ye karşı çok üstün oynadık"

Geçtiğimiz hafta deplasmanda elde ettikleri Fenerbahçe galibiyetiyle alakalı da görüşlerini dile getiren başarılı teknik adam, "Biz iyi hazırlandık. Karşımızda Türkiye’nin en güçlü camialarından, takımlarından bir tanesi vardı. Oyunun geneline baktığımızda hem organizasyon anlamında hem pozisyon anlamında çok daha üstün oynadık. Maçı daha önceden de koparabilirdik. Ama kazanmak tabii ki önemliydi. Sonuçta son iki maçımızı kaybetmiştik. Takımın, oyuncularımızın vermiş olduğu reaksiyon, maça konsantrasyonları, verdiğimiz çalışmaları maça yansıtmaları, bu anlamda bizi mutlu ettiler. Onlara teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum"

Fenerbahçe taraftarını ‘vefalı’ olarak nitelendiren Belözoğlu, "Ben Fenerbahçeliyim. Orada çok güzel zamanlarım geçti. Onların göstermiş olduğu sevgiye her zaman layık olmaya çalıştım. Mutlaka hatalarım da olmuştur ama onların beni sevdiğini bilmek benim için yeterli bir gururdur. Aileme, çocuklarıma saklayacağım en büyük gururdur. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Şu an için hedeflerimiz farklı olsa da onların her zaman benimle beraber olduklarını, beni gerçekten bağırlarına bastıklarına birçok kez şahit oldum. Onlara bir kez daha o günkü desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" cümlelerine yer verdi.

"Erol hoca kendini ispatlamış biri"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut ile Fenerbahçe’de beraber çalıştıklarının hatırlatılması üzerine 41 yaşındaki teknik adam, şunları söyledi:

"Erol hocayla bence verimli bir çalışma dönemimiz oldu. Uzun sürmesini isterdim ben ama o günün şartları gereği yollarımız ayırmıştık. Erol hoca kendisini ispatlamış bir bir teknik adam, bu ligde. Oynattığı oyunu herkes biliyor. Biz de ona göre hazırlanacağız. Zor bir maç olacak. İki takım da kazanmak için sahaya çıkacak. İki takım adına zor maç ama biz kendi sahamızda planlarımızı hazırladık. Rakibimizin özelliklerini arkadaşlara anlatmaya çalışıyoruz. Onlar da mutlaka bizi çalışıyorlardır. Keyifli, centilmence, hak edenin kazandığı bir maç olsun inşallah."
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