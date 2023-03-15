Emre Belözoğlu:Buraya gelen herkesten özür diliyorum

Karşılaşmanın ardından teknik direktör Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. 42 yaşındaki teknik direktör, "Üzgün olduğumu söylemek istiyorum. 13-14 maçımız var 8 galibiyet aldık. Ne yazık ki yenilmek konusunda da acı verici senaryolar bana nasip oldu. Oyunculara teşekkür ediyorum, çocuklar elinden geleni yaptı. Bu tempoyu bu ritmi yakalama konusunda Gent daha genç. Buraya gelen herkesten özür diliyorum. Ülke puanına iyi hizmet takımlardan biriyiz. Çeyrek finale kalmak isterdik, olmadı." ifadelerini kullandı.