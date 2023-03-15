Emre Belözoğlu:Buraya gelen herkesten özür diliyorum

Emre Belözoğlu-Başakşehir Teknik Direktörü
Başakşehir, 1-1 biten ilk maçın ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Gent'i konuk etti. Turuncu lacivertliler mücadeleden 4-1 yenik ayrılarak Avrupa'ya veda etti.
''Buraya gelen herkesten özür diliyorum''
Karşılaşmanın ardından teknik direktör Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. 42 yaşındaki teknik direktör, "Üzgün olduğumu söylemek istiyorum. 13-14 maçımız var 8 galibiyet aldık. Ne yazık ki yenilmek konusunda da acı verici senaryolar bana nasip oldu. Oyunculara teşekkür ediyorum, çocuklar elinden geleni yaptı. Bu tempoyu bu ritmi yakalama konusunda Gent daha genç. Buraya gelen herkesten özür diliyorum. Ülke puanına iyi hizmet takımlardan biriyiz. Çeyrek finale kalmak isterdik, olmadı." ifadelerini kullandı.
"Oyun anlayışı, ritim... Depremin getirmiş olduğu aralar... Haftanın 6. gününde 3. maçına çıktık. Oyuna başlangıç, iştah vardı. Galatasaray maçında benzer iş olmuştu. Geldiler gol yedik."