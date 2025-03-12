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Emre Belözoğlu'nun acı günü! Anneannesi vefat etti

Emre Belözoğlu'nun acı günü! Anneannesi vefat etti

12:2112/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu
Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'u çalıştıran Emre Belözoğlu'nun anneannesi Vesile Bahçekapılı’nın vefat ettiği açıklandı.

Süper Lig takımlarından Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun anneannesi Vesile Bahçekapılı, hayatını kaybetti.


Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu’nun kıymetli anneannesi Vesile Bahçekapılı’nın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve değerli hocamıza başsağlığı dileriz.





#Emre Belözoğlu
#Antalyaspor
#Vesile Bahçekapılı

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