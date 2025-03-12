Emre Belözoğlu'nun acı günü! Anneannesi vefat etti

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'u çalıştıran Emre Belözoğlu'nun anneannesi Vesile Bahçekapılı’nın vefat ettiği açıklandı.
Süper Lig takımlarından Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun anneannesi Vesile Bahçekapılı, hayatını kaybetti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu’nun kıymetli anneannesi Vesile Bahçekapılı’nın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve değerli hocamıza başsağlığı dileriz.
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