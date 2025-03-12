Emre Belözoğlu'nun acı günü! Anneannesi vefat etti

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu’nun kıymetli anneannesi Vesile Bahçekapılı’nın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve değerli hocamıza başsağlığı dileriz.