Emre Demir resmen Barcelona'da: Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor forması giyen Emre Demir, dünya devi Barcelona'ya transfer oldu. Kayserispor'dan yapılan açıklamada, 17 yaşındaki oyuncunun anlaşma ve UEFA kuralları gereği gelecek sezondan itibaren Barcelona forması giyeceği ifade edildi.
Bonservis ücreti 2 milyon euro
Barcelona Kulübü de yaptığı açıklamada, Emre Demir için Kayserispor'a 2 milyon euro+ bonus şeklinde ödeme yapılacağını duyurdu.
- Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
- İspanyol ekibi aynı zamanda 17 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde serbest kalma bedeli olduğunu da duyurdu. Yapılan açıklamada, "2027'ye kadar anlaşmaya varılan oyuncu mevcut sezonu Türk ekibinde geçirecek. 17 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli 400 milyon euro olarak belirlendi" ifadeleri kullanıldı.
Anlaşma ve UEFA kuralları gereği Emre Demir, gelecek sezondan itibaren Barcelona forması giyecek.
Yukatel Kayserispor Kulübü
Anlaşma ve UEFA kuralları gereği Emre Demir, gelecek sezondan itibaren Barcelona forması giyecek.