Spor Emre Demir resmen Barcelonada Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Emre Demir resmen Barcelona'da: Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı

Kayserispor, Emre Demir'in Barcelona'ya transfer olduğunu açıkladı. Anlaşma ve UEFA kuralları gereği Emre Demir, gelecek sezondan itibaren Barcelona forması giyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Demir resmen Barcelonada: Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
Emre Demir

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor forması giyen Emre Demir, dünya devi Barcelona'ya transfer oldu. Kayserispor'dan yapılan açıklamada, 17 yaşındaki oyuncunun anlaşma ve UEFA kuralları gereği gelecek sezondan itibaren Barcelona forması giyeceği ifade edildi.

Bonservis ücreti 2 milyon euro

Barcelona Kulübü de yaptığı açıklamada, Emre Demir için Kayserispor'a 2 milyon euro+ bonus şeklinde ödeme yapılacağını duyurdu.

  • Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
  • İspanyol ekibi aynı zamanda 17 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde serbest kalma bedeli olduğunu da duyurdu. Yapılan açıklamada, "2027'ye kadar anlaşmaya varılan oyuncu mevcut sezonu Türk ekibinde geçirecek. 17 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli 400 milyon euro olarak belirlendi" ifadeleri kullanıldı.

Abone Ol Google News
Dört gollü maçtakazanan çıkmadı

Dört gollü maçta
kazanan çıkmadı

​Trabzonspor 10 kişi kaldığı maçta Konyaspor'la berabere kaldı.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Fenerbahçe sahasında GZT Giresunspor'u konuk ediyor.
Çekya Başbakanı Babişten göçe karşı kesin çözüm önerisi: Bulgaristan-Türkiye sınırına tel örgü çekelim

​MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kürt sorunu açıklaması.
Lokumlarla karşılandılar

Lokumlarla karşılandılar

​Seyahat kısıtlaması sonrası ilk İngiliz kafilesi Türkiye'de.

​Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.