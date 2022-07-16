Emre Kocadağ: "Taraftarlarımızı heyecanlandıracak bir Beşiktaş geliyor"

Asbaşkan Emre Kocadağ, siyah-beyazlı takımın Avusturya kampında açıklamalarda bulundu.

"Birçok oyuncuyla görüşüyoruz"

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Emrecan Uzunhan, Emirhan Topçu'nun yanı sıra başka isimlerle de görüştüklerini söyleyerek, "Yabancı, yerli yeni birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Bunları kamp bitimi ve yeni kampla beraber değerlendireceğiz. Anlaşmak üzere olduğumuz futbolcular var. İhtiyaç dahilinde bunları imza aşamasına getireceğiz. Hocanın ve teknik ekibin talepleri bunları belirleyecek. Tayfur'la alakalı da görüşmeler oldu ama şu an için çok sıcak bir transfer diyemeyiz" ifadelerini kullandı.

"Rıdvan birçok takımın radarında"

Eintracht Frankfurt'a transferi gerçekleşmeyen Rıdvan Yılmaz'ın birçok talibinin olduğunu söyleyen Kocadağ, "Rıdvan'la alakalı transfer noktasında belli bir aşamaya gelmiştik. Daha sonra son noktada gerçekleşmedi. Rıdvan birçok takımın radarında olan bir oyuncu. Birçok teklif de geldi şimdiye kadar. Bizim beklentilerimizi karşılayacak, Rıdvan'ın istediği bir transfer teklifi olursa yine değerlendiririz" diye konuştu.

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"Taraftarlarımızı heyecanlandıracak bir Beşiktaş geliyor"

Lig için ümit veren bir Beşiktaş geldiğini söyleyen Kocadağ, "Yeni transferler uyum sağlamış durumda. Hocamızın isteğiyle öz kaynak düzenimizden kamp kadrosuna kattığımız oyuncu grubu var. Bu oyuncu grubu da Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun geleceği adına çok önemli sinyaller veriyor. Teknik ekip de bu konudan ziyadesiyle memnun. Takımın uyumunu çok iyi buldum. Lig için bizi umutlandıran, taraftarlarımızı heyecanlandıracak bir Beşiktaş geliyor. Hocanın inandığı bir sistem var. Teknik ekibin bu kampta taktiksel anlamda üzerinde durduğu bir sistem var. Oyuncu grubu da buna inanacak. Hoca teknik anlamda bu işin kaptanı, dümeninde olan kişi. Futbolcularımızın onun vereceği taktiği en iyi şekilde sahaya yansıtmaları gerekiyor. Ben de inanıyorum bu taktiğe. İnşallah başarılı olacak. Teknik noktada bizim yorum yapmamız doğru değil. Sahada hocamız istediği oyunu yansıtmaya çalışacak ve onun karşılığını alacak. Biz burada yöneticiler olarak takımın yanında olup, onlara öz güven aşılamaya, onların dertlerini dinlemeye, sıkıntılarına çözüm bulmaya, yanlarında olmaya geldik. Teknik anlamda hocamız en iyi taktiği verecektir. İnşallah sahada da karşılığını alacaktır" ifadelerini kullandı.

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