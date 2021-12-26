Spor Emre Kocadağdan Şafak Mahmutyazıcıoğluna "Fikret Ormanla beraber yalan rüzgarı yaptınız"
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Emre Kocadağ'dan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na: "Fikret Orman'la beraber yalan rüzgarı yaptınız"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun açıklamalarının ardından Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ cevap hakkını kullandı. Mahmutyazıcıoğlu’nu o dönemde tanımadığını söyleyen Kocadağ, “Seninle 1 dakika muhabbetimiz mi oldu? Fikret Orman’la beraber yalan rüzgarı yaptınız” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Emre Kocadağdan Şafak Mahmutyazıcıoğluna: Fikret Ormanla beraber yalan rüzgarı yaptınız
Emre Kocadağ

Beşiktaş’ın Akatlar Spor Salonu’nda gerçekleşen 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul’da Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun açıklamalarının üzerine Emre Kocadağ cevap hakkını kullandı.

Kocadağ, kendisinin kürsüye gelmesinin ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun salondan ayrılacak olmasına dikkat çekerek, “Şafak Bey, Fikret Orman gibi bırakıp gitmesin. Bekle 2 dakika. Algı yapma. Senin attığın çamurlar bize bulaşmaz. Sen bu faturayı kestiğin zaman 'Avukatlık ücreti olarak aldım' dedin. Fikret Orman'la beraber yalan rüzgarı yaptınız. Bu para senin paran mı, bu faturayı usulünle mi kestin? Ben seni o dönem tanımıyordum bile. Sen bana bırak para vermeyi, 1 tane çay ısmarladın mı? Seninle 1 dakika muhabbetimiz var mı? Ben gereğini yapacağım zaten. Siz bu fatura olaylarını, 100 milyonlarca euroyu dışarı çıkarmak için oradan oraya, oradan oraya verdiyseniz, bilmiyorum. Bunu senin başkanın bilir. Hesabı vermesi gereken Fikret Orman’ın kendisidir. Sana talimat verdiyse, gidip hesabını ondan sorabilirsin. Diğer konularla ilgili olarak da mahkemede konuşuruz zaten” ifadelerini kullandı.

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AA
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