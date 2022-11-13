Emre Mor A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Emre Mor, sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle ay-yıldızlıların İskoçya ve Çekya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosundan çıkarıldı.

Tedavisine başlandı

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ise oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Emre Mor sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık sonrası milli takım kadrosundan çıkarılmıştır. Futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır."

A Milli Takım, 16 Kasım'da Diyarbakır'da İskoçya ve 19 Kasım'da Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacak.