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Emre Mor A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Milli futbolcu Emre Mor'un, sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle İskoçya ve Çekya ile oynanacak özel maçların aday kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Mor A Milli Takım kadrosundan neden çıkarıldı?
Emre Mor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Emre Mor, sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle ay-yıldızlıların İskoçya ve Çekya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosundan çıkarıldı.

Tedavisine başlandı

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ise oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Emre Mor sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık sonrası milli takım kadrosundan çıkarılmıştır. Futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır."

  • A Milli Takım, 16 Kasım'da Diyarbakır'da İskoçya ve 19 Kasım'da Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacak.
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