Karagümrük-Kayserispor maçında Emre Mor şov yaptı

Milli takımdaki başlangıcı oldukça sükseli olan Emre Mor sonraki dönemlerde düşüşe geçmişti. Son olarak Karagümrük'e transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, İstanbul ekibinde eski günlerine geri dönüş sinyali veriyor.
Emre Mor, Kayserispor ile oynanan maçta hat-trick yaparken dikkat çekici gollere imza attı.
24 yaşındaki oyuncunun performansı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
Öte yandan yeniden milli takıma seçilmek isteyen Emre Mor, son açıklanan aday listede yer almamıştı.
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3 - Profesyonel kariyerindeki ilk hat-trick'i Kayserispor karşısında yapan Emre Mor, Ömer Kaner'den (Eylül 1983'te vs Adana Demirspor) bu yana Süper Lig'de Fatih Karagümrük formasıyla bunu başaran ilk oyuncu oldu. 🔥. pic.twitter.com/p5l7Yw1Mpg
3 - Profesyonel kariyerindeki ilk hat-trick'i Kayserispor karşısında yapan Emre Mor, Ömer Kaner'den (Eylül 1983'te vs Adana Demirspor) bu yana Süper Lig'de Fatih Karagümrük formasıyla bunu başaran ilk oyuncu oldu. 🔥. pic.twitter.com/p5l7Yw1Mpg— OptaCan (@OptaCan) March 18, 2022