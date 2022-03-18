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Karagümrük-Kayserispor maçında Emre Mor şov yaptı

Karagümrük ile Kayserispor arasında oynanan Süper Lig maçında ev sahibi ekibin 24 yaşındaki futbolcusu Emre Mor mücadeleye damga vurdu. Karagümrük'ün 3-0 kazandığı maçta yetenekli oyuncu hat-trick yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Mor gol izle: Karagümrük-Kayserispor gol izle özet izle
Emre Mor, Kayserispor maçının yıldızı oldu.

Milli takımdaki başlangıcı oldukça sükseli olan Emre Mor sonraki dönemlerde düşüşe geçmişti. Son olarak Karagümrük'e transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, İstanbul ekibinde eski günlerine geri dönüş sinyali veriyor.

Emre Mor, Kayserispor ile oynanan maçta hat-trick yaparken dikkat çekici gollere imza attı.

24 yaşındaki oyuncunun performansı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Öte yandan yeniden milli takıma seçilmek isteyen Emre Mor, son açıklanan aday listede yer almamıştı.

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