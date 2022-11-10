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Emre Mor Avrupa'nın takibinde

Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla yeniden eski günlere döneceğinin sinyallerini veren Emre Mor, Avrupa ekiplerinin scoutları tarafından yakından takip ediliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Mor yeniden A Milli Takıma seçilecek mi?
Emre Mor'un sarı-lacivertli kulüple 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'de milli futbolcu Emre Mor, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gelişimini sürdürüyor.

Performansıyla beklentilerin üzerine çıkan 25 yaşındaki oyuncu, Portekizli çalıştırıcının taktik planına sadık kalarak sahada istediklerini yapmaya çalışıyor.

Emre Mor, bu sezon 17 maçta forma giyerken, 3 gol atıp 1 de asist yaptı.

25 yaşındaki futbolcu, skora katkısının yanı sıra savunmaya katkısıyla da dikkat çekiyor. Savunma yönünü de geliştiren Emre Mor, topu kaybettiğinde almak için rakibini takip ediyor, ikili mücadelelere daha fazla giriyor ve sahipsiz toplar kazanıyor.

Gözü Milli Takım'da

Genç yaşta yıldızı parlayan, henüz 19 yaşında milli formayı giyen Emre Mor ardından büyük bir düşüş yaşamıştı. Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel'in teknik direktörlüğü döneminde kendini bulan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon başında geldiği Fenerbahçe'de yeniden eski günlere döneceğinin sinyallerini vermeye başladı. Emre Mor'un yükselen performansı Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti.

Fenerbahçe'nin başarısına odaklanan Emre Mor'un hedefi yeniden A Milli Takım'da oynamak. Uzun süredir ay-yıldızlı formayı giyemeyen Emre Mor, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un kendisini İskoçya ve Çekya ile yapılacak hazırlık maçlarının kadrosuna çağırmasını bekliyor.

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